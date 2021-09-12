«الخشت»: صرف 1200 جنيه مكافأة للعاملين بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صرف 1200 جنيه مكافأة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة،، بمناسبة العام الدراسى الجديد، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا تطعيم جميع العاملين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال «الخشت»، فى بيان، اليوم، إن «الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات التأمينية والمميزات للعاملين وأعضاء هيئة التدريس سواء خلال فترة العمل أو بعد بلوغ سن المعاش»، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية غير العادية لصندوق الزمالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين قررت زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 150 ألف جنيه بدلاً من 120، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى فى حالات الوفاة إلى 55 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً، وزيادة الأساسى من 1 يوليو 2012 إلى التاريخ ذاته من 2014، وزيادة عدد الشهور من 175 إلى 190 شهراً.

وأضاف رئيس الجامعة أن من المزايا التأمينية أيضاً أنه فى حال انتهت خدمة العضو دون المعاش أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم يلتزم الصندوق برد إجمالى اشتراكاته، ويجوز للعضو طلب الاستمرار فى عضويته بشرط سداد جميع الاشتراكات بانتظام، وعلى أساس أجر الاشتراك متدرجاً، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على تحسين أحوال المنتسبين إليها بعد بلوغ سن التقاعد. وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة دعمت صندوق الرعاية الطبية بأكثر من 100 مليون جنيه من مواردها الذاتية.