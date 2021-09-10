رئيس جامعة القاهرة: لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية للعام الدراسى 2021 - 2022، رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التى تتحمّلها الجامعة للطالب فى المدينة.

«الخشت»: جاهزون لاستقبال 14 ألف طالب وطالبة.. وحريصون على توفير سبل الراحة

وقال، فى بيان،اليوم، إن المدن الجامعية التى تتّسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المغتربين والوافدين المقبولين فى العام الجامعى الجديد، بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق، سواء فى المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات.

وأكد «الخشت» أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية، موضحاً حرص الجامعة على توفير جميع احتياجات مبانى المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب. وقال إن الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين فى المدن الجامعية، وتوفير الخدمات والأنشطة التى تجعل المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

يذكر أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن طلابية هى: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، والرعاية للطالبات ببولاق، وسكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكى بمدن الطلبة بمنطقة بين السرايات، والطالبات بالجيزة، وطالبات الرعاية، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف للترفيه عن الطلاب فى أوقات فراغهم.