«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريرًا حول تقرير التنمية البشرية 2021 تحت عنوان «تقرير التنمية البشرية 2021.. شهادة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي»، حيث أشار التقرير إلى أن هناك شهادات دولية وعالمية من كبار الهيئات والمؤسسات بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث كان آخرها ما رصده تقرير التنمية البشرية حول تحسين مؤشرات الاقتصادي الكلي، وخفض معدلات الدين العام، وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر في زمن قصير.

مصر اهتمت بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا

ووفقا للتقرير الذي عرضه «صباح الخير يا مصر»، اهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية، كما توسعت الدولة في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.

الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا

وكشف التقرير عن أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في العام المالي 2019 / 2020 و معدل نمو 2.8 % في العام المالي 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.