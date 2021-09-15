نائب بـ«الشيوخ»: تقرير التنمية البشرية لمصر 2021 توثيق لإنجازات الدولة

قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إنّ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، هو توثيق رسمي مصري ودولي لما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وتنمية شاملة يستفيد منها المواطن المصري البسيط، خاصة خلال الفترة القليلة الماضية التي أولت فيها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية الاهتمام بالمواطن الأكثر احتياجا.

برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن هي تنمية بشرية

وأكد خالد عيش في بيان له، اليوم الأربعاء، على أن برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطن هي تنمية بشرية لا تقتصر فقط على توفير المأكل والملبس والمسكن المناسب، بل وتأهيل هذا المواطن وتوعيته بكافة التحديات وعدم تركه فريسة سهلة في قبضة جماعات متطرفة أو أفكار هدامة، موضحا أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، يؤكد التزام الدولة المصرية بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، مضيفا أن الإصلاحات التي انتهجتها مصر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد صباح أمس الثلاثاء، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور شخصيات محلية بارزة، وعدد من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.