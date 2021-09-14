مؤلف تقرير التنمية البشرية: لخصنا مسيرة مصر في 10 سنوات

قال الدكتور خالد زكريا، المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية 2021، إن هذا التقرير استغرق عامًا لإعداده، ويغطي عشر سنوات من مرحلة فاصلة في تاريخ مصر، وجرى مقارنة مصر بدول الشرق الأوسط، وأيضًا مجموعة من الدول التي تعلو مصر في مؤشر التنمية البشرية، وهو لخص مسيرة مصر خلال العشر سنوات الماضية.

الفرق بين التقارير الوطنية وتقارير المؤسسات الدولية

وأضاف «زكريا»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن مصر ارتفعت بشكل كبير في الفترة من 2010 إلى 2020، ما أهلها إلى الانتقال لمصاف الدول عالية التصنيف في مؤشر التنمية البشرية، وحققت تطورات كبيرة في وقت كانت ترسي فيه أركان الدولة، مشددًا على أن هناك فرقا بين التقارير الوطنية التي تصدر من نفس الدولة، والتقارير التي تصدر من المؤسسات الدولية، لأن الأول يركز على قضايا وتحديات الوطن، مثل محاربة الإرهاب أو وجود اللاجئين في مصر، وهي قضايا لم يركز عليها التقرير الذي صدر اليوم لأنه تقرير من مؤسسة دولية.

قضية اللاجئين

وأشار المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية 2021، إلى أن مصر في الفترة قبل 2010 كانت تنتج الكثير من التقارير الوطنية، والقضايا التي أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية اليوم، مثل قضية اللاجئين تتطلب تقريرا منفصلا للتعامل معها، وكيفية تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف الحساس.

وكشف الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، في كلمة له خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أن مصر تقدمت 47 مرتبة في المؤشر الخاص بالتمكين السياسي، وهو أفضل تصنيف لمصر خلال آخر 10 سنوات، نتيجة لزيادة تمثيل المرأة في المجال التشريعي والمجال التنفيذي.