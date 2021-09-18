اجتماع مع كيروش يحسم مصير مصطفى محمد مع منتخب مصر

يعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة اليوم السبت، مع جهازه المعاون الذي يضم كلاً من ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعة مدير المنتخب، لوضع برنامج الإعداد قبل مباراتي ليبيا يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

كما تشهد جلسة كيروش مع مساعديه، الاستقرار على القائمة التي ستخوض معسكر الفراعنة الذي ينطلق يوم 28 سبتمبر الجاري، واختيار اللاعبين المحترفين، فضلاً عن حسم القرار النهائي في واقعة سب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، لحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عقب مباراة الجابون التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بالجولة الثانية لتصفيات المونديال.

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