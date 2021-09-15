وزارة الصحة: تطعيم 13 مليون مواطن بلقاحات كورونا حتى الآن

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح فيرووس كورونا حتى الآن، موضحًا أن العدد وصل إلى 13 مليون مواطن، مشددًا على أن العدد متغير بشكل يومي، ويرتفع في الفترة الأخيرة لأن مصر تشهد -خاصة الشهر الحالي- تدفقات كبيرة من اللقاحات.

أتوبيسات حملة «معا نطمئن» تنهي أزمة عدم وصول رسائل تسجيل اللقاح

وقال «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن أي مواطن سجل للحصول على اللقاح ولم تصل له رسالة نصية على الهاتف المحمول، يمكنه التوجه إلى الأتوبيس التابع لوزارة الصحة في حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، وستصل له رسالة وهو موجود أمام الأتوبيس، ثم يتوجه إلى أقرب مركز شباب لتلقي اللقاح، موضحا أنه منذ انطلاق الحملة منذ صباح اليوم وحتى الخامسة والنصف مساء، تجاوز عدد من سجلوا للحصول على اللقاح من خلال الأتوبيسات 1500 مواطن، وهو ما يعني زيادة العدد من 1125 -وفق بيان سابق للصحة- إلى 1500 مواطن.

محافظات انطلقت فيها حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي بدأت فيها الحملة هي القاهرة والإسكندرية والجيزة، ويوم الجمعة ستتوجه الأتوبيسات إلى 3 محافظات جديدة، وهي الشرقية والدقهلية والفيوم، وكل يوم هناك ثلاث محافظات جديدة، مشيرًا إلى أن المحافظين وفروا أتوبيسات جديدة للمحافظات التي زارتها أتوبيسات وزارة الصحة، وسيكون في كل محافظة من خمس إلى عشر أتوبيسات، اثنان في عاصمة المحافظة وأتوبيس في كل مركز، وتحمل فرقا من وزارة الصحة، ومعها أجهزة التابلت لتسهيل التسجيل، وسوف تستمر 10 أيام في كل محافظة.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وجرى تخصيص 3 أتوبيسات مكشوفة ومجهزة، إلى جانب 6 سيارات تجوب شوارع محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم بقية المحافظات تباعًا، وتستمر لمدة 10 أيام ويقوم فريق التواصل المجتمعي بالرد على كل الاستفسارات الخاصة بالتطعيم.