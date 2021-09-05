سعر السكر في التموين 2021.. 8.5 جنيه للكيلو ولن يشهد أي زيادة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر السكر في التموين 2021، والذي يصرف على البطاقات التموينية في منافذ صرف السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ مشروع جمعيتي وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

8 جنيهات ونصف سعر السكر في التموين2021

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر السكر في التموين 2021 ثابت عند 8 جنيهات ونصف للمواطن الذي يشتريه بالبطاقة التموينية ضمن سلع ومقررات الشهر، مؤكدة على أن كل المنافذ تلتزم بهذا السعر دون زيادة.

"التموين" تؤكد عدم زيادة سعر السكر في التموين 2021

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن سعر السكر في التموين 2021 ثابت منذ فترة كبيرة ولن يشهد أية زيادة في الأونة المقبلة، مرجعة السبب إلى توافر كميات هائلة في مصر من سلعة السكر.

سبب ثبات سعر السكر في التموين 2021

وأكدت وزارة التموين، أن ثبات سعر السكر في التموين 2021 يرجع إلى كمية المخزون الاستراتيجي المتوافر في مصر من السكر، والذي يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، فضلا عن قرب إعلان مصر اكتفائها الذاتي من السكر بحلول عام 2025.

وتمتلك مصر ما يقرب من 9 مصانع إنتاج السكر من البنجر، وحوالي 9 مصانع أخرى تنتج السكر من القصب، كما أنتجت مصر هذا العام أكثر من 1.8 مليون طن سكر من البنجر، فضلا عن ما يقرب من 900 ألف طن سكر من القصب.

ويحصل كل مواطن مصري مقيد على منظومة الدعم التمويني، شهريا على حصة 2 كيس من السكر بوزن 1 كيلو جرام للكيس، وذلك شهريا ضمن صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية.