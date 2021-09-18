وفاة شبيه السادات والدفنة اليوم بمقابر العائلة في طنطا

توفي اليوم السبت، محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات، ابن قرية سبرباي، مركز طنطا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأعلنت أسرة المنسي، وفاة شبيه السادات اليوم، بعد صراع مع المرض، ومقرر أداء صلاة الجنازة على المتوفى عقب أداء صلاة الظهر أمام أحد مساجد القرية، ودفنه بمقابر العائلة بقرية سبرباي بمدينة طنطا.

«شبيه السادات» من ميدان التحرير لافتتاح المشروعات

يذكر أن المنسي اشتهر مؤخرا كونه شبيه الرئيس السابق أنور السادات، وجاء الظهور الأول له في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، حيث احتفى الناس به هناك بسبب الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل أنور السادات، ثم اشتهر بعدما ظهر في فيديو وهو يتفحص أعمال حفر تفريعة قناة السويس.

وحرص «المنسي» على الظهور بـ«الجلباب» والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، وذلك مثل ما كان يفعل الرئيس الراحل أنور السادات، وهو شخصية ظريفة يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور، وكان لا يفوته أي حدثٍ مهم في مصر، سواء كانت الواقعة سعيدة أو مأساوية.

شبيه السادات مصور صحفي

«محسن المنسي» مصور صحفي من محافظة الغربية، استغل الشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل السادات على مستوى الشكل، وافتعل طريقة كلامه، بل إنه ادعى أيضا أنه يعمل بالتمثيل بعد أن كان المصور الشخصي للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان يشارك محمد المنسي شبيه السادات، في حملة التبرعات لاستكمال الأعمال الخيرية ومنها مسجد أحمد عرابي الكبير بالشرقية، والذي حفظ فيه الزعيم عرابي القرآن الكريم.