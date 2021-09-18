رفع 2056 طن مخلفات من الشوارع وإزالة 185 حالة تعدٍ بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إدارات المحافظة التنفيذية مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف القرى والمراكز والمدن بشكل يومي.

2056 طن مخلفات من شوارع كفر الشيخ

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي جرى رفعها تقدر بـ2056 طنا في 14 مركزا ومدينة، منها بكفر الشيخ 366 طنا، وببرج البرلس 45 طنا، وبسيدي سالم 143 طنا، وبسيدي غازي 37 طنا، وببلطيم 108 أطنان، وبالرياض 106 أطنان، وبالحامول 155 طنا، وبمصيف بلطيم 32 طنا، وبقلين 111 طنا، وببيلا 165 طنا، وبدسوق 241 طنا، وبفوه 193 طنا، وبمطوبس 152 طنا، وبمسير 23 طنا، بإجمالي 2056 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

المحافظ يوجّه بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجَّه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

إزالة 185 حالة تعدٍ على أراضي الدولة

وفي سياق متصل، أعلن محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 13 قرارا لاسترداد أراضي الدولة على مساحة 36 فدانا و14 قيراطا، وإجمالي ما جرى تنفيذه 185 قرارا منذ بدء الحملة حتى الآن، من بينها 118 قرار مبانٍ على مساحة 4173 مترا، و67 قرارا زراعيا على مساحة 48 فدانا، و5 قراريط، و6 أسهم، بالتعاون مع مديرية الأمن.