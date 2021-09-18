أستاذ أمراض معدية: 1 من 100 ألف طفل قد يصاب بأمراض مزمنة بسبب كورونا

كشف الدكتور حازم غنيم، أستاذ الأمراض المعدية والمناعة، أهمية ودور تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، حيث ما زالت فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة والوفاة بفيروس كورونا، والأطفال مازالوا الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن متحور دلتا انتشر في معظم بلدان العالم، وأدى إلى زيادة انتشار الفيروس بين الأطفال وإصابتهم.

1 من بين 100 ألف طفل قد يصاب بأمراض مزمنة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

وقال أستاذ الأمراض المعدية والمناعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي، وهدير أبوزيد، إن متحور دلتا انتشر في معظم بلدان العالم، وأدى إلى زيادة انتشار الفيروس بين الأطفال، حيث تشير النسب إلى أن 1 من بين 100 ألف طفل قد يصاب بأمراض مزمنة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

أمريكا تجيز لقاح فايزر وموديرنا للأطفال من سن 12 سنة لـ 16 سنة

وأوضح أستاذ الأمراض المعدية والمناعة أن هيئة الدواء والتغذية في الولايات المتحدة الأمريكية أجازت لقاحي فايزر وموديرنا للأطفال من سن 12 سنة لـ16 سنة، شارحًا أن هذا بدأ منذ شهور قليلة وأثبت نجاحه وفاعليته، وأن بعض اللقاحات الصينية تم إيجازها للأطفال من سن 3 سنوات لأمان اللقاحات التي لديهم، وكوبا أيضًا بدأت تطعيم الأطفال من سن سنتين بسبب الوضع الوبائي لديهم، وهناك دول مثل الإمارات وتشيلي وكوبا بدأت في إعطاء اللقاحات الآمنة التي تحتوي على الفيروس المعقد مثل اللقاح الصيني من سن 3 سنوات.