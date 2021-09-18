طلاب علوم الإسكندرية «القدامى» يتلقون لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي

استقبلت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، الطلاب القدامى من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء أعمال الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بناء على قرار مجلس جامعة الإسكندرية بالبدء في استقبال الطلاب القدامى في الأماكن التي حددتها الجامعة من أجل أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتلقي لقاح كورونا المستجد.

طلاب الإسكندرية يحصلون على لقاح فيروس

وحددت جامعة الإسكندرية، عددا من المقرات من أجل استقبال الطلاب للحصول على اللقاح وهم «المجمع الطبي في منطقة الأزاريطة، مجمع العلوم الإنسانية في منطقة الأزاريطة، نادى أعضاء هيئة التدريس بمنطقة الشاطبي، كلية الهندسة بالشاطبي، كلية العلوم بالشاطبي»، بالإضافة لمركز في الجامعة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ومتابعة وإشراف لجنة متابعة كورونا من أجل استقبال كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قبل بدء العام الجامعي الجديد.

لقاح كورونا جامعة الإسكندرية

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة بدأت في تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا خلال عملية إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد 2022، وذلك بالتوازي مع تطعيم الطلاب القدامى تدريجيا مع بداية العام الجامعي، وفق آليات تنفيذية بالتنسيق بين عمداء الكليات واللجنة المسؤولة عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة.

وأوضح «قنصوه» أن عملية تطعيم طلاب الإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من العاملين والإداريين، تجرى بكافة المقرات من أجل تطعيم أكبر عدد من العاملين والطلاب والطالبات في الجامعة قبل العام الدراسي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة لفيروس كورونا.