«الصحة» توضح شروط الحصول على لقاح كورونا في مصر: الإجابة على 14 سؤالا

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن (105) مجموعة من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بشروط تلقي لقاح لقاح كورونا في مصر، وطمأنت الوزارة في تقرير رسمي لها المواطنين بشأن اللقاحات، وقالت إن جميعها فعالة وآمنة ولاداعي للخوف أو التوتر، مناشدة المواطنين بالإسراع في حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من الخطة الموضوعة بتطعيم 40% من المواطنين.

شروط تلقي لقاح كورونا في مصر

شروط تلقي لقاح كورونا فى مصر أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، وتمثلت في معرفة الراغب في التطعيم للآثار الجانبية وكذلك المضاعفات المختلفة للقاح.

وذكرت الوزارة، أن شروط أخذ لقاح كورونا فى مصر تتضمن أيضًا الموافقة على إقرار من الشخص بأنه تلقى شرحا واضحا عن اللقاح الذي اختار تلقيه، وأنه على علم بكافة الآثار الجانبية، وأنه طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باللقاح وتم الرد عليها.

«الصحة» تدعو المواطنين مجددا لتلقي لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن شروط الحصول على اللقاح تشمل أن يقر الشخص بأنه ظل في مكان التطعيم لمدة تصل إلى 15 دقيقة، أو أكثر في حالات محددة، بعد تلقي اللقاح بغرض المتابعة الطبية، وأنه على علم بأرقام وسبل الإسعاف في حالة الطوارئ.

14 سؤالا تتعلق بالحالة الصحية لمن يرغب في تلقي اللقاح

وتتضمن الشروط أيضًا إجابة الراغب في الحصول على اللقاح على 14 سؤالا تتعلق بالحالة الصحية والتاريخ المرضي للحصول على اللقاح، والأمراض المزمنة إن كان مصابا بأحد منها، وهل أصيب بالفيروس من قبل أم لا، أو تم الاشتباه في إصابته، وهل عانى خلال العشرة أيام الماضية من أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس وآلام في العضلات وفقدان للطعم والرائحة.

ودعت وزارة الصحة والسكان مجددا المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا وحجز اللقاح من خلال موقع تسجيل وزارة الصحة والسكان لحجز لقاح كورونا، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.