رجائي عطية: إعادة النظر في مكافأة شباب محامي «تحت التمرين» بالمكاتب

انتقد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المكافأة التي يقررها القانون لشباب محامي «تحت التمرين» بالمكاتب، واصفًا إياها بالهزيلة التي تحتاج إلى إعادة النظر.

مكافأة شباب المحامين

وقال نقيب المحامين في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «آن الأوان لإعادة النظر في المكافأة الهزيلة التي يقررها قانون المحاماة لشباب المحامين تحت التمرين بالمكاتب والتي لم ينظر اليها أحد من المجالس المتعاقبة منذ صدور قانون المحاماة الساري».

صرف المعاشات في نقابة المحامين

وفي وقت سابق، وافق مجلس نقابة المحامين على قواعد صرف المعاشات، التي وصفها نقيب المحامين بأنها «خطوة محترمة ورائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى».

وطالب «عطية» النقابة العامة والنقابات الفرعية بضرورة القيام بواجبات عبء الإثبات وعمل تنقية حقيقية للجداول من غير المشتغلين «بدلاً من التنقية الزائفة المشوبة بالفساد والزيغ وفتح أبواب التربح الخلفية على مصراعيها التي كانت موجودة» على حد وصفه.

وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قد عقد اجتماعًا، الخميس الماضي، بناء على دعوة النقيب العام، بمقره بمبنى النقابة، للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامي والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التي لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.