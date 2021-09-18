عن أزمة تغيير نهاية «شقة 6».. ملك قورة: «مش لازم أي مؤلف يسكت على غدر»

عبرت الفنانة ملك قورة عن استيائها الشديد من تغيير نهاية مسلسل «شقة 6»، في الحلقة 15 التي عُرضت أمس على منصات «شاهد» الإلكترونية، وكتبت «ملك» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل «فيس بوك»، « مش لازم أي مؤلف يسكت على غدر أي شخص أؤتمن عل نص ولم يحفظ الأمانة».

غضب مؤلف مسلسل شقة 6 بسبب تغيير النهاية

محمود وحيد مؤلف مسلسل «شقة 6» كان قد عبر عن غضبه الشديد بسبب تغيير نهاية المسلسل، وقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللى مكتوبة والنهاية تغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج، ودمر الدراما.. والنهاية، وشكرا»، مؤكد أنه لن يكتب أى جزء جديد من المسلسل بسبب تغيير النهاية، «لن أكتب جزءا جديدا لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤوليتي عنها تماما، وشكرا».

سعاد القاضي: «هو ده العبث اللي داير»

سعاد القاضي، مؤلفة من فريق كتابة المسلسل، قالت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «زملاء كتير نصحونا بالسكوت عن العبث والمهزلة اللي حاصلة، عشان أحنا لسة جداد في السوق، والناس ممكن بعد كده ماتحبش تتعامل معانا، أو تخاف وتقول دول بتوع مشاكل، بس أنا عن نفسي.. وأنا مسؤولة عن كتابة البوست ده بشكل شخصي ومستقل، أن حقيقي لو هي دي طريقة الشغل في السوق، وهو ده العبث اللي داير، فأنا حقيقي مش عايزة اشتغل مع حد ممكن يقلق من حد مابيسبش حقه، لأنه ببساطة هيبقى عايز يدوس على الحق ده».

تفاصيل مسلسل «شقة 6»

مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وهو من الأعمال ذات الـ15 حلقة، المسلسل بطولة: روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.