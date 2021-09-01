بعد الإعلان عن عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل You الموسم الـ3

تصدر مسلسل You «الموسم الثالث»، محركات البحث عبر الإنترنت، وذلك بعد ساعات من إعلان شبكة «نتفليكس» موعد طرح الموسم الجديد من المسلسل، وبخاصة بعد النهاية المشوقة التي شهدتها أحداث الموسم الثانى.

وكان من المتوقع عرض مسلسل You الموسم الثالث في فبراير 2021، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا التي أثرت على استكمال تصوير أحداث المسلسل.

«نتفليكس» تكشف موعد عرض مسلسل You الموسم الثالث

وكشفت «نتفليكس» عن الصورة الأولى من مسلسل You الموسم الثالث، المقرر طرحه على منصتها في 15 أكتوبر المقبل، وخلال البرمو الدعائي للمسلسل كشف بطل المسلسل الستار عن تفاصيل جديدة يشهدها الموسم الثالث من المسلسل الشهير، بالرغم إنه لم يعرض أي مشاهد من الموسم الجديد.

وعن تفاصيل الشخصية التي يؤديها في مسلسل You الموسم الثالث، قال الممثل الأمريكي بن بادجلي، في تصريحات نشرها موقع «نيويورك بوست»: إنه يكره شخصية «جو»، ولا يريد المشاهدين أن يحبوه، موضحا: «المسلسل يصور جو على أنه قاتل ومختل عقلي عنيف يسفك الدماء، لا يجب أن يعجب الجمهور موضوعات الدراما والأساطير المجتمعية التي تسمح لرجال مثل جو بالإفلات من الأذى تجاه النساء».

البرومو الدعائي لمسلسل You الموسم الثالث

وجاء على لسان جو جولدبرج، بطل المسلسل الذي يقوم بدوره الممثل بن بادجلي، في برمو المسلسل: «لم نكن نتوقع إنجاب صبي، وسأكون أكذب إذا قلت أن وجود شيء مصغر مني لم تكن مثيرة، ولا تخلو من التحديات»، مضيفا: «دعنا نقول فقط، أتمنى أن تفعل ما أقول، ليس كما أفعل، ولكن بالنسبة لك يمكنني أن أتغير سأكون رجلاً تتطلع إليه، رجل ستفتخر بأن تطلق عليه أبي».

بينما كشف المقطع الدعائي عن اسم المولود الجديد لـ«جو» و«لوف» وهو «هنري».

أبطال مسلسل You الموسم الثالث

يشارك في بطولة مسلسل You الموسم الثالث بجانب أبطاله الرئيسيين بن بادجلي وفيكتوريا بيدريتي، وعدد من الممثلين الجدد من بينهم الإنجليزية سافرون بوروز، تاتي جبريال، ديلان أرنولد وشليطا جرانت، وهو من تأليف سيرا جامبل وجريج بيرلانتي، استنادا إلى رواية الكاتبة كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا «You and Hidden Bodies».

أحداث مسلسل You الموسم الثاني

شهدت أحداث الموسم الثاني من المسلسل خروج «جو» من نيويورك إلى لوس أنجلوس، حيث غير اسمه إلى «ويل» والتقى بـ«لوف كوين»، التي اكتشف أنها مضطربة وانتقل برفقتها إلى منطقة «مادري ليندا» الهادئة الواقعة في شمال كاليفورنيا، لتكوين أسرة وإنجاب ابنهم الرضيع وسط مجنمع جديد بعيدا عن الفوضى السابقة.

واحتل مسلسل You الموسم الثاني المرتبة الخامسة على قائمة «نتفليكس» العشرة الأوائل للمسلسلات الأكثر شعبية في عام 2019، بعد أيام فقط من صدوره.