نواب: رفع مصر من القائمة البريطانية الحمراء يدل على اتجاهنا الصحيح

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن رفع إنجلترا اسم مصر من القائمة الحمراء خطوة مهمة تعكس صحة الإجراءات التي تتخذها مصر في مكافحة جائحة كورونا.

القائمة الحمراء

وقال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» إن الإجراءات البريطانية الأخيرة برفع مصر من القائمة الحمراء تتواكب مع احتمال قيام وفد مصري رفيع المستوى بالمشاركة في قمة المناخ في نوفمبر المقبل بأسكتلندا وهي خطوة مهمة تعكس أن مصر تسير في الطريق الصحيح، خاصة أن القرار البريطاني أثار استياء مصري كبير.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تخفيف الإجراءات ورفع قيود السفر التي تمت خلال الفترة الماضية مع عدد من الدول جاءت بعد التأكد من قوة وصحة الإجراءات الاحترازية المصرية وعمليات تلقيح المصريين والتي تزايدت بشكل كبير، وأشاد النائب بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا والمبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للوقاية ومواجهة الجائحة، والتي تعد من أفضل الإجراءات بشهادة المنظمات الدولية.

التصنيف الدولي

وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إعادة الطيران ورفع مصر من القائمة الحمراء للدول التي لجأت إلى هذه الإجراءات لها دلالة كبيرة هي أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وسيكون لتلك القرارات آثار اقتصادية للتصنيف الدولي وأثر داخلي مع عودة السياحة الأجنبية مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية وأن مصر كانت على حق.

وأشار سلطان إلى أن «الخطوات التي تخطوها مصر في كل المجالات وإنتاج لقاح مصري لكورونا هو خير رد على الشائعات والمشككين وجماعات الشر التي حاولت النيل من مصر ولكنها فشلت بامتياز في ظل وجود قيادة سياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تواجه كل التحديات بهدوء وجسارة في نفس الوقت»، على حد تعبيره.

واعتبر المهندس ياسر عمر، عضو وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن قرارات رفع حظر السفر والرفع من القوائم الحمراء وتخفيف الإجراءات مع مصر له انعكاس وأثر اقتصادي كبير، حيث يعد شهادة على حالة الأمن والأمان في مصر مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمار المباشر وتنشيط السياحة التي تشهد تحسنا كبيرا رغم بوادر الموجة الرابعة الفيروس كورونا، وشدد على أن ما يحدث بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية صحة المصريين أولا وتحقيق الأمن الصحي الذي يعد أهم عناصر الأمن القومي المصري.