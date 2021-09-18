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3 قتلى و20 مصابًا في 3 انفجارات بأفغانستان

لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم

كتب:

سحر المكاوى
12:43 م | السبت 18 سبتمبر 2021
انفجار فى أفغانستان

انفجار فى أفغانستان

 قال شهود عيان إن ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان، مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و20 جريحًا.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم السبت في مدينة جلال أباد، لكن تنظيم داعش يتخذ من شرق أفغانستان مقرًا رئيسيًا له، وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

في السياق، أوضح مسؤولون بالشرطة الأفغانية أن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابول، ما أدى إلى إصابة شخصين، ولم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.

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