3 قتلى و20 مصابًا في 3 انفجارات بأفغانستان

قال شهود عيان إن ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان، مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و20 جريحًا.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم السبت في مدينة جلال أباد، لكن تنظيم داعش يتخذ من شرق أفغانستان مقرًا رئيسيًا له، وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

في السياق، أوضح مسؤولون بالشرطة الأفغانية أن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابول، ما أدى إلى إصابة شخصين، ولم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.