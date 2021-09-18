الدين لله والقراءة للجميع.. كتب إسلامية ويهودية في معرض كتاب المرقسية

«الدين لله والقراءة للجميع» تحت هذا الشعار انطلق معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، والذي شهد وجود كتب إسلامية ويهودية ليشكل تنوعا ثقافيا وفكريا دون اقتصاره على كتب محددة في ظل إقامته تحت لواء أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا.

تنوع ثقافي في معرض الكاتدرائية المرقسية

وقالت وجيدة رضا، مدير منافذ البيع بالهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية قد شهد وجود ألف عنوان، ثلثها إصدارات حديثة وثلثين مبادرة وزارة الثقافة من جنيه لعشرين.

وأضافت رضا لـ«الوطن»، أن المعرض برز به وجود كتب إسلامية ما يعكس المزيج الوطني والثقافي الذي طالبت به الكنيسة قبل إقامة ذلك المعرض بأن يشهد تنوع الكتب دون الاقتصار على الجانب القبطي.

كتب إسلامية في معرض المرقسية

وأخذت «الوطن» جولة بين أرفف كتب معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية، للوقوف على أبرز الكتب التي تشكل التنوع الثقافي، حيث برزت كتب إسلامية معمقة، أهمها: «نقد الخطاب السلفي، الإسلام والدولة المدنية، أضواء حول بناء الحضارة الإسلامية الأولى، المسيحية والإسلام، المسيحية في الإسلام».

كتب يهودية في معرض المرقسية

لم يقتصر الأمر على وجود كتب إسلامية فقط، بل تواجد كتب تهتم بالجوانب اليهودية وهو الأمر الذي يعكس مدى احتواء ذلك المعرض على كتب تناقش الأديان السماوية الثلاث، ولعل أبرز تلك الكتب كانت: «اغتراب الشخصية اليهودية في الأدب العبري الحديث، القصاص في اليهودية والإسلام، دور يهود الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الحركة الصهيونية».

وكيل البابا: الكنيسة حرصت على وجود كل الثقافات

من جهته أكد القمص إبرام اميل، وكيل البابا تواضروس في الإسكندرية، أن المعرض يأتي في دور الكنيسة المجتمعي، والذي يهدف إلى نشر الثقافة لارتقاء بعقول الشباب، مؤكدا حرص الكنيسة على وجود كل الثقافات والكتب في المعرض.

وأضاف الوكيل البابوي لـ«الوطن»، المعرض يأتي انطلاقا من الإيمان بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء، مؤكدا أن الكنيسة القبطية تهتم بنشر الثقافة واهتمامها بالموسيقى والإبداع.