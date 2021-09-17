وزيرة الثقافة تفتتح معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برفقة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس في الإسكندرية، معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، الذي يقام في الفترة ما بين 17 إلى 25 سبتمبر الجاري، وذلك في قاعة البابا شنودة بمقر الكلية الإكليريكية.

وزيرة الثقافة: نتطلع إلى اتساع ذلك المعرض في السنوات المقبلة

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنها حرصت على القدوم من القاهرة إلى الإسكندرية من أجل افتتاح المعرض كونه يتواجد في قاعة البابا شنودة الثالث بالكاتدرائية، الذي يكن له الجميع الاحترام وله قيمة كبرى للمصريين أجمع.

وأضافت عبد الدايم، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض، أن المعرض هذا العام قد تم تخصيص قاعة له، بعكس السنوات الماضية، حيث كان يقام في فناء الكنيسة، لافتة إلى تطلع الوزارة إلى اتساع ذلك المعرض في السنوات المقبلة.

وأكدت أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على رونق وقيمة الكتب المطبوعة من خلال مبادرة كتاب من جنيه إلى 20 جنيها، وهي المبادرة التي تأخذ ثلثي المعرض.

وكيل البابا: الكنيسة حرصت على وجود كل الثقافات والكتب في المعرض

من جهته، أكد القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس في الإسكندرية، أن المعرض يأتي في دور الكنيسة المجتمعي، والذي يهدف إلى نشر الثقافة لارتقاء بعقول الشباب، مؤكداً على حرص الكنيسة على وجود كل الثقافات والكتب في المعرض.