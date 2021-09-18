«السكة الحديد»: تعيين أحمد جمال مديرا عاما لورش العربات بفرز القاهرة

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعيين المهندس أحمد جمال الدين توفيق عباس، الشاغل للدرجة الثانية التخصصية هندسة، بوظيفة مدير عام ورش العربات بفرز القاهرة، بذات الإدارة المركزية والقطاع بصفة مؤقتة ولحين صدور تعليمات أخرى.

وقالت السكة الحديد، في قرار تعيين «جمال»، إن إسناد مهام العمل المذكورة إلى جانب وظيفة مدير إدارة ورش عربات النوم بالإدارة العامة لورش العربات بفرز القاهرة، بالإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة، بالقاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني.

حركة القطارات منتظمة

ومن جهته، أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من كورونا.

مواصلة خطط التحديث

وقال أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة تواصل تنفيذ خططها الشاملة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

ونوه رئيس السكة الحديد إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية، تخضع لأعمال تعقيم وتطهير قبل الرحلات، لتوفير الحماية الكاملة للركاب، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة على جميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.