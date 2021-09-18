رئيس السكة الحديد عن تحصيل 3 جنيهات لتوديع المسافرين: لضبط المزوغين

في أول تعليق له على تحصيل 3 جنيهات لتوديع المسافرين على أرصفة المحطات، قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن القرار يهدف إلى ضبط «المزوغين» من دفع قيمة تذكرة القطارات، وعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، وتقليل الزحام على أرصفة المحطات».

وأوضح رئيس الهيئة، أن التذكرة التي يجري تحصيلها من غير المسافرين تسمى «تذكرة رسوم انتظار الرصيف» وتنتهى صلاحياتها بعد ساعة من صرفها، حيث يجرى تطبيقها على المودعين وليس المسافرين، مؤكداً أن تذكرة تحصيل رسوم على غير المسافرين تطبق منذ زمن وكان المودعون يدفعون جنيها واحداً فقط.

السكة الحديد: تحصيل 3 جنيهات من المودّعين هدفه عودة الانضباط

وقال «أبو المكارم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحصيل رسوم من غير المسافرين يهدف إلى التزام جميع الركاب بدفع قيمة تذكرة القطارات للمسافرين، وعدم تهرب أي راكب من دفع قيمة التذكرة، لافتاً إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات جبارة لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال وتقليل حوادث القطارات.

«أبو المكارم»: نهدف إلى التزام جميع الركاب بدفع قيمة التذكرة

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات بمختلف أنواعها تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، منوهاً بغرامات فورية سيتم تطبيقها على جميع المخالفين لتعليمات الهيئة تصل إلى 70 جنيها على أي راكب يقوم بالتدخين داخل عربات القطارات، في حين تصل عقوبة المتهربين من دفع قيمة التذكرة إلى 50 جنيهًا بالقطارات الروسية الجديدة ذات التهوية الديناميكية «العادية»، و40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى، و30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المكيفة والإسبانية والفرنساوي «الدرجة الثانية»، و20 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و15 جنيهًا غرامة حال استقلال قطارات الضواحى بدون تذكرة.

70 جنيها غرامة على المسافرين المدخنين داخل عربات القطارات

وأضاف «أبو المكارم»، أن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير العمل، مؤكداً أن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها بجميع المحطات وعربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من كورونا.