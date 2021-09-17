نقابة السكة الحديد تشكر «الوزير» لحضوره زفاف اثنين من أبناء العاملين

حالة من السعادة انتابت عمال السكة الحديد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، عبد الفتاح فكري، وذلك بعدما لبَّى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دعوة اثنين من العمل بحضور عقد قران وزفاف هالة محمد فهيم عويس والمحاسب محمد طارق سعيد عمران من أبناء العاملين «محمد فهيم عويس، طارق سعيد عمران» بورش سكك حديد كوم أبو راضي، بمحافظة بني سويف.

كامل الوزير يحضر عقد قران

من جانبه، وجه عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، التحية والشكر للمهندس كامل الوزير، على تلبيته الدعوة لحضور عقد قران لأبناء اثنين من العمال يعملان بورش سكك حديد كوم أبو راضي، بمحافظة بني سويف، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الوزير رحب بقرار العروس أن يكون وكيلا عنها، حيث يحرص الوزير دائما على مشاركة العاملين في السكة الحديد المناسبات العامة في أفراحهم وأحزانهم.

«الوزير» وكيلا للعروس

واستقبل العاملون بورش سكك حديد كوم أبو راضي، بمحافظة بني سويف، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لحضور حفل عقد قران وزفاف، بعدما وجه والدا العروسين الدعوة للمهندس كامل الوزير، لحضور عقد قران وزفاف نجليهما واستجاب الوزير للدعوة. ووكّلت العروس، في عقد القران، وزير النقل، ليكون وكيلا عنها في عقد القران، وكذلك قام عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، شاهدا.

ورافق الوزير، كل من المهندس أشرف عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة للصيانة والدعم الفني، المهندس علاء زايد، مدير الهيئة للورش، والمهندس عماد أسعد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى وعدد من قيادات الهيئة الحاليين والسابقين.