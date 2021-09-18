ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالمؤبد في قضية «قتل» بالدقهلية

تواصل جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم، في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

وفي هذا الصدد، أكدت تحريات قطاع الأمن العام، هروب «عنصر إجرامي - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد»، من محل إقامته بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، والاختباء بمنزل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديريتي أمن «أسيوط والدقهلية» وقوات الأمن المركزي، تم استهداف المتهم بمحل اختبائه وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.