سفاح قنا.. قتل زوجتيه وتركهما 20 يوما بغرفة النوم واحتفظ بجثة ابنته في الثلاجة

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة قتل «محمد.ن»، 38 سنة، المعروف باسم «أبو فياض»، من قرية «الأشراف»، جنوب مدينة قنا، مسجل خطر بقنا، والمعروفة إعلاميا بـ «سفاح قنا»، وكشفت التحريات أن المتهم مسجل شقي خطر، وهارب من 17 جناية بينها قتل عمد وقضايا أخرى، ولقي مصرعه أول أمس في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر القتيل في إحدى المناطق النائية بدائرة مركز قنا.

جثة زوجتيه في غرفة النوم.. وابنته في الثلاجة

وكشف التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط المباحث والجهات القضائية، العثور على جثة ابنته في الثلاجة، وأيضا جثة زوجتيه في حالة تحلل داخل غرفة النوم، ورحجت التحريات والمعاينة أن المتهم قتل الضحايا قبل قرابة 20 يوما، وأنه كان محتفظ بجثثهم في الشقة.

تبادل إطلاق الرصاص كشف اللغز

وأفادت التحريات والتحقيقات، أن قوات الأمن كشف لغز سفاح قنا أثناء واقعة القبض عليه في بلاغ خطف، وأثناء ذلك قام المتهم بإطلاق الرصاص تجاه قوات الأمن، وردت عليه عناصر الأمن وانتهت المعركة بقتل المتهم، وبالفحص عثر على 3 جثث أحدها في الثلاجة، وتبين أنها لابنته وزوجتيه.

العثور على أسلحة نارية ومخدرات بحوزة المتهم

وأسفر ذلك عن مصرع «سفاح قنا»، وبتفتيش مسكنة عُثر على «مدفع آر. بى. جى و2 دانة - 2 رشاش - 8 بنادق - 2 طبنجة - 4 قنابل يدوية محلية الصنع - 4 هواتف - كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة - صديري واقي - منظار معظم - كمية من مخدر الشابو تزن حوالي كيلو جرام - 4 سيارات، إحداها مُبلغ بسرقتها - دراجة نارية - زجاجة تحوب مادة الزئبق - كمية من البارود الأسود - مبلغ مالي».

تحرر محضر بالواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.