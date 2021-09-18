بالأسماء.. 36 مرشحا للمنافسة على 10 مقاعد بنادي بنها الرياضي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي لدورة مجلس الإدارة الجديد 2021/ 2025، غلق باب الترشح للانتخابات أمس الجمعة، حيث بلغ عدد المتقدمين مع غلق باب الترشح 36 مرشحاً، يتنافسون على 10 مقاعد لرئيس المجلس ونائبه وامين الصندوق و5 اعضاء فوق السن وعضوين تحت السن، والمقرر إجراؤها في 29 أكتوبر المقبل، خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي.

«الوطن» تستعرض قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي في دورته الجديدة، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

خريطة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد

وكشفت القائمة المعلنة للمرشحين عقب غلق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، أن إجمالي المرشحين لمجلس الإدارة الجديدة في الدورة الجديدة 36 مرشحاً كالتالي:

مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي بنها الرياضي

ضمت القائمة 4 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي:

1- أحمد برهومة

2- وائل منير

3- مصبح الكحيلي

4- محمد حرفوش

مقعد نائب الرئيس لمجلس إدارة نادي بنها

وعلى مقعد نائب الرئيس لمجلس إدارة نادي بنها تقدم 3 مرشحين هم:

1- صلاح المهدي

2- حسام محرم

3- هاني فتحي

مقعد أمين الصندوق

وترشح علي منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة نادي بنها الرياضي 3 مرشحين:

1- عبدالكريم الجندي

2- محمد رفعت

3- صبري رشاد

المرشحون لعضوية مجلس الإدارة

ترشح على 5 مقاعد للأعضاء فوق السن 20 مرشحاً هم:

1- شريف خلف الله

2- أيمن عبد الغني

3- أيمن رشاد

4- حمادة الضوه

5- حسن المنى

6- ابتسام منصور

7- سامي صلاح

8- فتحي عبد المنعم

9- إبراهيم الخولي

10- وليد محيي

11- السيد أمين عز العرب

12- محمد خليل

13- محمد الرعو

14- أحمد حشيش

15- ايمان المرسى

16- إبراهيم عبد الله

17- حسين الاشهب

18- حامد الشيي

19- أحمد عبد الحافظ الجزار

20- عمرو وردة

مرشحو العضوية تحت السن بنادي بنها الرياضي

وتقدم 6 مرشحين على مقعدي تحت السن لانتخابات نادي بنها الرياضي:

1- أحمد نجيب

2- رضوى الشافعي

3- أحمد سعيد

4 - كريم عز

5- أدهم عطية

6- أحمد رشاد