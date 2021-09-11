نادي بنها الرياضي.. شروط وأوراق الترشح لمجلس الإدارة الجديد

أعلن نادي بنها الرياضي، برئاسة المحاسب أحمد برهومة، البدء في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، اعتباراً من اليوم السبت ولمدة أسبوع، لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر المقبل، موعد عقد الجمعية العمومية للنادي.

ومن المقرر فتح باب الترشح حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع تلقي الاشتراكات من الأعضاء، قبل نحو أسبوعين من موعد انطلاق الجمعية العمومية، المقرر عقدها يوم 29 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على الأعضاء والمرشحين والناخبين.

«الوطن» تستعرض الجدول الزمني لانتخابات نادي بنها وشروط وأوراق الترشح لمجلس الإدارة الجديد لدورة 2021/ 2025، وموعد عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، والضوابط الخاصة بالانتخابات، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمود الصبروط.

الجدول الزمني لإنتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه اعتباراً من اليوم، بدأ تلقي طلبات الترشح لإنتخابات مجلس إدارة جديد لنادي بنها الرياضي، دورة 2021/ 2025 وفق الجدول الزمني التالي:

- 11 سبتمبر: فتح باب التقدم وتلقي طلبات المرشحين للانتخابات

- 17 سبتمبر: غلق باب التقدم وتلقي طلبات المرشحين

- 13 أكتوبر: آخر موعد لسداد اشتراكات النادي لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت

- 29 أكتوبر: عقد الجمعية العمومية للنادي السابعة مساءً، وبدء التسجيل من التاسعة صباح نفس اليوم

وتستقبل لجنة طلبات الترشح المرشحين لخوض الانتخابات لتقديم الطلبات لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم، ويكون مقر انعقاد اللجنة بموقع النادي في مدينة بنها، على أن تستقبل اللجنة طلبات المرشحين من الساعة العاشرة صباحاً حتي السادسة مساءً، من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمجلس إدارة بنها الجديد

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إن الأوراق والمستندات المطلوبة للراغبين في الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة بنادي بنها الرياضي دورة 2021/ 2025 تتضمن:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

- صورة المؤهل الدراسي والاطلاع على الأصل

- صورة الموقف من التجنيد والاطلاع على الأصل

- صحيفة الحالة الجنائية موجهه لنادي بنها الرياضي

- إيصال اشتراك العضوية للعام الحالي 2021/ 2022

- إيصال سداد رسوم الترشح المقررة 1500 جنيه للمرشحين على مقاعد الشباب تحت السن و3000 جنيه لباقي مقاعد مجلس الإدارة

الشروط الواجب توافرها في المرشح لإنتخابات مجلس إدارة نادي بنها الرياضي الجديد

وأوضح «الصبروط» أن الشروط الواجب توافرها في المرشح لانتخابات مجلس إدارة نادي بنها لدورة 2021/ 2025 هي:

- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة

- حاصل على مؤهل متوسط على الأقل

- ألا يكون صادرا ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يكون صدر ضده قرار شطب من العضوية سار

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها وغير مطلوب لها طبقاً للقانون وقت ترشحه

- أن يكون حسن السيرة ومحمود السمعة

- أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت على عضويته سنة على الأقل

- أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتي تاريخ غلق باب الترشيح

- ألا يكون سبق فصله أو سقطت عضويته من إحدى الهيئات أو المنضمات الشبابية أو الرياضية المصرية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب غير تسديد الاشتراكات السنوية ما لم يمضي على ذلك 4 سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط

- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة من العقوبات المدرجة بقانون الرياضة

- ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة

وكيل الشباب بالقليوبية يتابع إجراءات انعقاد الجمعية العمومية بنادي بنها الرياضي

في سياق متصل، تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إجراءات بدء الاستعداد للجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة من 2021/ 2025، لنادي بنها الرياضي.

رافق «الصبروط» كل من وليد فرماوي، وكيل المديرية للرياضة، وصبحي شعراوي، مدير إدارة الهيئات الرياضية، وأشرف زيدان، مسؤول الهيئات بإدارة شباب بنها، والمدير التنفيذي للنادي، سعيد البنهاوي.

وأكد وكيل الوزارة على اللجنة المنظمة، ضرورة تحري الدقة في تلقي أوراق المرشحين، والتأكد من كل الأوراق المرفقة، وضرورة فتح باب استقبال الطلبات في المواعيد المعلنة، وتقسيم اللجان الانتخابية يوم الانعقاد بأعداد أقل، لمنع التكدس، للحفاظ على صحة الأعضاء، في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات فيروس كورونا، كما تأكد من وضع اللافتات في أماكن واضحة وظاهرة لأعضاء النادي جميعاً.