جامعة الجلالة: نسعى لاستقطاب طلاب من أفريقيا العام المقبل (فيديو)

كشف الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، عن تفاصيل التوأمة التي عقدتها الجامعة مع جامعتي «أريزونا» الأمريكية و«هيروشيما» اليابانية، قائلا إنَّ كل دولة لها طباع في طرق وثقافة التعليم والتعلم، وهذا ما ينطبق على الجامعتين، لافتا إلى أن جامعة أريزونا عقدت إتفاقية مع جامعة هيروشيما من خلال الشركة الحاضنة لهذه الإتفاقيات وهي شركة «سنتانا» العالمية.

إنشاء مركز لتعليم اللغة الصينية

وأعلن «حيدر»، خلال لقاء ببرنامج «مصر بتبني»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، اليوم السبت، عن إنشاء مركز لتعليم اللغة الصينية، باعتبار أن الصين دولة متقدمة ويجب تعلم الطلاب لغتها، ليستطيعوا المنافسة في أي دولة.

جامعة الجلالة ستحاول استقطاب الطلاب من الدول الأفريقية

وذكر أن جامعة الجلالة ستحاول العام المقبل استقطاب الطلاب من الدول الأفريقية الشقيقة في بعض البرامج، وهذا يتفق مع استراتيجية الدولة في إجراء حوار ثقافي بين الشعوب، والتي تكون بدايته كيفية ترسيخ هذه القواعد بين الطلاب.

وأضاف أنَّ الدول من خلال المؤسسات التعليمية تستطيع التواصل، قائلًا «نهدف بأن الطلاب قادرون على المنافسة في السوق العالمي، والمقصود ليس الغربي فقط، بل الدول المتقدمة في الشرق».

عميد كلية الهندسة: الطلاب يدرسون 6 برامج أساسية

من جانبها، قالت الدكتورة عفاف العوفي، عميدة كلية الهندسة بجامعة الجلالة، إنَّ البرامج العلمية في الكلية مواكبة لسوق العمل الحالي أو المستقبلي، وبرامج الجامعة مبنية على فلسفة البرامج، فالعلوم الأساسية المتعارف عليها هي الهندسة المدنية أو الهندسة الكهربية أو الهندسة الميكانيكية، وهذه العلوم تُدرس تحت مظلة كلية الهندسة.

وأضافت «العوفي»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن كلية الهندسة في جامعة الجلالة تقدم 6 برامج مختلفة، تم البدء في 3 منها العام الماضي، على أن تُضم باقي البرامج في العام الأكاديمي، لافتة إلى أن البرامج الستة هي هندسة الميكاترونيك، وهندسة التصنيع والمواد، وهندسة البناء وإدارة المشروعات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الصناعات الثقيلة الكهربائية والطاقة والطاقة المتجددة، والهندسة الصناعية.

عميد كلية علوم الحاسبات: المواد الدراسية بجامعة الجلالة أفضل من بريطانيا

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد جابر، عميد كلية علوم الحاسبات بجامعة الجلالة، إنَّ المسارات والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة جديدة ومتميزة ومدروسة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، ولها علاقة بـ«إنترنت الأشياء» والذكاء الاصطناعي من ناحية تطوير البرامج أو النماذج الذكية أو من ناحية تطوير الأجهزة التي تعمل عليها هذه البرامج والنماذج الذكية.

وأضاف «جابر» خلال لقاء بنفس البرنامج أنَّ البرامج الخاصة بكلية علوم الحاسبات بجامعة الجلالة مُصممة بطريقة أكثر من ممتازة، «أول لما اتعاقدت مع الجامعة كنت لسة في إنجلترا، ولما شوفت المواد الدراسية والمقررات انبهرت وبقول إنه أحسن من كتير اللي اتقدم في بريطانيا».

عميدة كلية الإعلام: نواكب العصر.. وبعض خريجي الكليات الأخرى غير مؤهلين للعمل

كما أوضحت الدكتورة دينا عرابي، عميدة كلية الإعلام بجامعة الجلالة، الاحتياجات الفعلية للإعلام، قائلة إنَّ الفكر الجديد داخل الجامعات الأهلية ليس تحصيل درجات علمية فقط ولكن درجات عمل.

وأضافت «عرابي» خلال لقاء مع نفس البرنامج، أنَّ السبب وراء عدم التحاق بعض الطلاب خريجي كليات الإعلام للعمل في المؤسسات الإعلامية هو أنهم غير ملمين بالأساليب والتقنيات الخاصة بالإنتاج الإعلامي، مشيرة إلى أن كلية الإعلام بجامعة الجلالة تواكب العصر، وتجعل الطالب يمتلك المهارات التي تمكنه للعمل في أي مكان.