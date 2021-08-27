رئيس جامعة الجلالة: ندرب الطلاب من السنة الأولى.. ونحاول الوصول للعالمية

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إن القيادة السياسية، حددت أمورا عدة لتحقيق استراتيجيات الدولة والوصول إلى أهدافها، كان منها تدشين الجامعات الأهلية الذكية، مشددًا على أن الدولة المصرية، تمتلك بنية تحتية قوية مكنتها من تدشين هذا النوع من الجامعات، مؤكدا أن الجامعة تستهدف خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل العالمي، وخاصة أن الدولة تسعى لنمو اقتصادي استثنائي في جميع المجالات.

مهارات متعددة يتعلمها الطالب في الجامعة

وأضاف حيدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يعرض عبر شاشة الفضائية المصرية والقناة الأولي، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الجامعة بها أعلى مستوى من البنية التحتية التي تسمح بالقيام بالعملية التعليمية وإتاحة التعلم الذاتي للطلاب والتعلم عن بُعد واكتساب المهارات واستخدام كل الأساليب العلمية الحديثة في التدريب: «ونحاول الوصول للعالمية، في ظل المشروعات الضخمة بمصر، والتي بحاجة لكوادر قادرة على ذلك.. ونحن نقدم العلم والمعرفة والتدريب على المهارات باعلى مستوى تنافسي في العالم، وأكثر من 50% من طلاب الجامعة حصلوا على كورسات في ريادة الأعمال».

البنية التحتية شرط التعلم

وتابع رئيس جامعة الجلالة: «لو لم تتوفر البنية التحتية لما جرى توفير الأسلوب الحديث في التعلم»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تدشين مدن ذكية جاذبة للاستثمارات والمعيشة بشكل متطور، وهو ما لن يتحقق إلا بوجود مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة الموجودين داخل وخارج مصر حتى يقوموا بالتدريب والتعليم ونقل الأساليب الحديثة للطلاب، إلى جانب عقد الشراكات الدولية التي تدخل في صميم القرار الجمهوري بإنشاء الجامعات الأهلية.

وأكد، أن تدريب الطلاب في الجامعة يبدأ في السنة الأولى، موضحًا أن طلاب قسم العمارة في الجامعة اطلعوا على البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، كما ستتيح إدارة الجامعة نموذجا للبورصة داخل كلية العلوم الإدارية، كما سيجرى إتاحة عدد من معامل المهارات، كونها من أبرز مكونات وعناصر التدريب.