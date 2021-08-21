أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصاريف جامعة الجلالة 2021 الأهلية، والجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، لإتاحة كل المعلومات التي يحتاجها الطلاب للتقدم إلى الجامعات، التي من بينها البحث عن المصروفات الدراسية والاطلاع عليها من أجل توفير الإمكانيات المختلفة للالتحاق بها من قبل الطلاب.

مصاريف جامعة الجلالة 2021 بالجنيه المصري

وعن مصاريف جامعة الجلالة 2021، أوضحت الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، أنها بالجنيه المصري للطلاب المصريين ولطلاب الشهادات الثانوية العامة 2021 وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2021، وأكد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، أن المصروفات الدراسية تتماشى مع مستويات الطلاب وأنها منخفضة عن نظرائها من الجامعات، مؤكدا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح.

وفي النقاط التالية تعرف على مصاريف جامعة الجلالة 2021:

** مجال اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه.

** مجال الدراسات القانونية: 45 ألف جنيه.

** مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

** مجال العلوم الاجتماعية : 43 ألف جنيه.

** مجال السياحة: 40 ألف جنيه.

** مجال الفنون: 49 ألف جنيه.

** مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

** مجال الطب: 105 آلاف جنيه.

** مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

** مجال طب الأسنان: 97 ألف جنيه.

** مجال العلوم الصحية: 39 ألف جنيه.

** مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

** مجال العلاج الطبيعي: 63 ألف جنيه.

** مجال الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

** مجال هندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

** مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

** مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

** مجال الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

** مجال العمارة: 69 ألف جنيه.

** مجال الصناعات التكنولوجية: 39 ألف جنيه.

** مجال الصناعات الغذائية: 43 ألف جنيه.