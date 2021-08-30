مصاريف جامعة الجلالة 2021 في جميع الكليات والأوراق المطلوبة

تزايد البحث في الساعات الأخيرة عن مصاريف جامعة الجلالة الأهلية2021-2022، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مصاريف جامعة الجلالة الأهلية2021-2022، للعام الدراسي الجديد، والتي انضمت للتنسيق العام الحالي، وفقًا لخطة الدولة المصرية لتطوير العلمية التعليمية، وتستعرض «الوطن» خلال السطورالتالية مصاريف جامعة الجلالة سلمان2021:

مصاريف جامعة الجلالة سلمان 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق جامعة الجلالة الأهلية الجديدة، التي جرى الموافقة عليها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وتقديم الخدمات التعيلمية للطلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021.

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2021-2022

- مصاريف كلية الطب جامعة الجلالة 105 ألف جنيه في العام الدراسي كامل.

- مصاريف كلية الصيدلية جامعة الجلالة هي 85 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان جامعة الجلالة هي 97 ألف جنيه للعام الدراسي الكامل.

- مصاريف العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مصري في العام الدراسي الكامل.

- مصاريف كلية التمريض جامعة الجلالة 31 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.

- مصاريف كلية اللغات التطبيقية جامعة الجلالة 43 ألف جنيه للعام الدراسي الكامل.

- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية جامعة الجلالة 43 ألف جنيه للعام الدراسي بالكامل.

- مصاريف كلية العلوم الأساسية المتقدمة جامعة الجلالة هي 48 ألف جنيه العام الدراسي.

- مصاريف كلية العلوم الإدارية جامعة الجلالة 46 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل

- مصاريف كلية الغذاء والصناعات الغذائية جامعة الجلالة هي 43 ألف جنيه في العام الدراسي الكامل.

- مصاريف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة الجلالة وهي 43 ألف جنيه للعام الدراسي الكامل.

- مصاريف كلية الدراسات القانونية جامعة الجلالة هي 45 ألف جنيه في العام الدراسي كامل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

1. أصل الثانوية موثق من السفارة والخارجية المصرية ومعتمد.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. صورة البطاقة.

4. 6 صور شخصية.

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور.