شباب «من حقك تعرف» يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بسوهاج

نظمت محافظ سوهاج جولة ميدانية لـ50 شاباً وفتاة من أبناء المحافظة لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بقرى مركز المراغة، اليوم السبت، بالتعاون مع حزب الشعب الجمهوري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف»، التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام وفد الشباب بتفقد مشروعات أعمال شبكات الإنحدار لمشروع الصرف الصحي بقرية باصونة، وأعمال إنشاء مدرسة رجب محمد محمود الثانوية بنجع الماسخ، كما تفقد الشباب أعمال إنشاء المجمع الزراعي، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية بناويط، وكذلك مجمع الخدمات الحكومية بأولاد اسماعيل، بالإضافة إلى تفقدهم لمشروع الصرف الصحي بنجع ابو عوض، وأعمال مد خطوط المياه، والصرف الصحي بنجع العطوة، ونجع محمد السيد.

واستمع الشباب إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة تغير واقع الريف

وعبر الشباب عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

يذكر ان شباب مبادرة «من حقك تعرف» يتفقدون بشكل مستمر مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ويشاركون في نقاشات حول المشروعات المنفذة ومدي الاستفادة منها