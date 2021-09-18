«حياة كريمة» في 15 يوما.. 63 قافلة طبية بالمناطق النائية حتى منتصف سبتمبر

جاء قطار حياة كريمة حاملا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، والتي من بينها قطاع الصحة.

وأطلقت المبادرة لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير «حياة كريمة» بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فجاءت «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

63 قافلة طبية بالمناطق النائية حتى منتصف سبتمبر

وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية 63 قافلة طبية، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، لتقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان للمواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وتطلق القوافل في كل المحافظات بشكل دوري، وتتغير أماكن يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات.

7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 3 سبتمبر

ـ سمعان أول مركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

ـ وادي مدخل أبو جعده، وادي الحمه، مركز رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

ـ ميت هاشم، مركز سمنود، بمحافظة الغربية.

ـ كفر حكيم، مركز كرداسة، بمحافظة الجيزة.

ـ حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

ـ الجديدة، مركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد.

ـ أولاد خلف، مركز فارسكور، بمحافظة دمياط.

7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 5 سبتمبر

ـ الأسد مركز العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

ـ دلهمو مركز أشمون، بمحافظة المنوفية.

ـ السلقا، مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

ـ منشأة قارون، مركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.

ـ دشلوط، مركز ديروط، بمحافظة أسيوط.

ـ الصوامعة، شرق مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

ـ منية السباع، مركز بنها، بمحافظة القليوبية.

4 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 6 سبتمبر

ـ مرزوق، مركز بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.

ـ أبو رماد، مركز حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

ـ العقب، مركز، قوص، بمحافظة قنا.

ـ بهريف، بمحافظة أسوان.

5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 7 سبتمبر

ـ مركز شباب أبو عياط، مركز أبو صير، بمحافظة الإسماعيلية.

ـ شيوة الشرقية، مركز أجا، بمحافظة الدقهلية.

ـ مركز طبي الحي الأول، مركز بدر، بمحافظة القاهرة.

ـ الصفا والمروة، مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ـ الناصرية، مركز بني مزار، بمحافظة المنيا.

5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 8 سبتمبر

ـ القبابات، مركز أطفيح، بمحافظة الجيزة.

ـ الجاولي، مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.

ـ البقاشين، مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية.

ـ مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر.

ـ البشندي، مركز بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.

14 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» 9 سبتمبر

ـ دبركي، مركز منوف، بمحافظة الفيوم.

ـ وادي معير ووادي أبو حجاب، مركز الطور، بمحافظة جنوب سيناء.

ـ الحيبة، مركز الفشن، بمحافظة بني سويف.

ـ النبيرة، مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

ـ البياضة، مركز المنشأة، بمحافظة سوهاج.

ـ أبيس 8، مركز وسط محافظة الإسكندرية.

ـ منشأة دكم، مركز سنورس، بمحافظة الفيوم.

ـ النزل، مركز إدفو، شرق محافظة أسوان.

ـ القلمينا، مركز الوقف، بمحافظة قنا.

ـ مركز شباب شندورة، مركز حي الجناين، بمحافظة السويس.

ـ السلام، مركز الحمام، بمحافظة مطروح.

ـ مركز طبي الأسمرات، مركز المقطم، بمحافظة القاهرة.

ـ دير العذراء، مركز سمالوط، بمحافظة المنيا.

ـ الباز، مركز الزرقا، بمحافظة دمياط.

قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» 10 سبتمبر

ـ منطقة مدرسة آل برهان، مركز مرسى علم، محافظة البحر الأحمر.

ـ الملاحة، مركز صان الحجر، محافظة الشرقية.

14 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 16 سبتمبر

- الجبيرات مركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

- القهقوية، مركز الرحمانية، محافظة البحيرة.

- كوم أدرجية، مركز الواسطي، محافظة بني سويف.

- المعتمدية، مركز المحلة ثان، محافظة الغربية.

- كفر هلال، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية.

- وادي مندر، مركز شرم الشيخ، محافظة جنوب سيناء.

- غوط اللوز، مركز براني، محافظة مطروح.

- نخل، محافظة شمال سيناء.

- الزعفرانة، مركز كفر غالب، محافظة البحر الاحمر.

- عدن، مركز الخارجة، محافظة الوادي الجديد.

- مركز طبي الأسمرات، بحي المقطم، محافظة القاهرة.

- أبو سعادة الكبرى، مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- حاجز الدهسة، مركز فرشوط، محافظة قنا.

- عرب كيما، مركز كوم إمبو، محافظة أسوان.

5 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» 17 سبتمبر

ـ منشأة صدقي، مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

- قرية صفط تراب مركز المحلة ثان بمحافظة الغربية.

- قرية وادى الشرفا مركز شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

- قرية فلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد.

- قرية الحارة بالواحات البحرية محافظة الجيزة.

وتقدم القوافل في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، وذلك للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».