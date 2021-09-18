إطلاق قوافل طبية بقرى 7 محافظات ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 7 قوافل طبيبة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن تبدأ هذه القوافل يومي 18 حتى يوم 20 سبتمبر للكشف على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية في المناطق النائية والمحرومة من توافر الخدمات الصحية بصورة كاملة.

وزارة الصحة تطلق 7 قوافل طبية للكشف وتشخيص الحالات المرضية

وأعلنت وزارة الصحة عن 7 محافظات جديدة تستقبل القوافل الطبية خلال مدة عمل القوافل، وذلك في القليوبية والإسكندرية والفيوم وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط وسوهاج.

وكشفت الوزارة عن التخصصات الطبيبة التي ستقدمها القوافل في مختلف المحافظات، وتمثلت في الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل.

أماكن تواجد القوافل الطبية بالمحافظات

وأوضحت وزارة الصحة القرى التى ستتوفر بها القوافل الطبيبة في الـ7 محافظات، كالتالي:

- قرية أبو عزيز مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

- قرية الهادي مركز الخانكة بمحافظة القلوبية.

- الحي الثامن مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

- قرية المجاز المحلى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

- قرية محجول بام مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

- قرية الحواتكة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

- كفر الجريزة مركز ناصر بمحافظة بني سويف.

وزارة الصحة سيتم تحويل الحالات التي تحتاج لعمليات إلي المستشفيات التابعة للوزارة

وناشدت وزراة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجرءات الاحترازية والوقائية أثناء الكشف في القوافل الطبية، مع ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية علي الأقل، مؤكدة أنه سيجرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.