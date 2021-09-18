«عمره 60 عاما».. رجل يلقي بنفسه تحت عجلات مترو المعادي

كشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، أن رجلا في الستين من عمره، لقى مصرعه بعدما ألقى نفسه تحت تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بالخط الأول بمحطة المعادي، مشيرا إلى أن الشركة غير مسؤولة عن مراقبة المواطنين على أرصفة المحطات، حيث أن قطارات المترو تقل يومياً ما يقرب من 3 مليون راكب.

وقف حركة القطارات لرفع الجثة من على القضبان

وقال المصدر، في تصريحات للوطن، إن قيام المواطنين بإلقاء أنفسهم بدافع الانتحار تحت عجلات قطارات المترو، شيء صعب للغاية ولا يمكن السيطرة عليه، لأن الشركة غير مسؤولة عن مراقبة المواطنين، منوهاً إلى أنه على الفور تم إيقاف حركة القطارات للعمل على رفع الجثة من على القضبان وتم تحرير محضر بالواقعة ومن خلال فحص ملابس المنتحر تبين أنه من مواليد عام 1959 ويسكن فى محافظة القاهرة بمدينة البساتين بمصر القديمة، مؤكداً أن حركة القطارات عادة إلى طبيعتها بعد رفع الجثة من على القضبان.

زيادة أعداد أفراد الأمن الإداري داخل المحطات للحد من حالات الإنتحار

وأضاف المصدر، إلى أن الشركة ستقوم بنشر أفراد أمن إداري على محطات مترو الأنفاق، للحد من حالات الانتحار داخل محطات المترو، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة على جميع المحطات تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق ساعات التشغيل، منوهاً إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.