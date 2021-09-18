شروط وجوائز المشاركة بمسابقة ترجمة الأدب المكسيكي في دورتها الأولى

دعا المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة، دارسي اللغة الإسبانية ومترجميها المصريين، للمشاركة فى المسابقة الأولى لترجمة الأدب الروائي المكسيكي. وتهدف المسابقة إلى الكشف عن مواهب المترجمين، وإلقاء الضوء على الأدب المكسيكي وأهميته، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر والمكسيك من خلال الترجمة التي سوف تظل دائمًا جسر التواصل الحقيقي بين الثقافات والحضارات.

أسس وقواعد المشاركة بالمسابقة

ووفق بيان من المركز القومي للترجمة فشروط المشاركة بالمسابقة هي:

• تقتصر المسابقة على الترجمة الأدبية لفرع الرواية فقط.

• تمتع المشاركين بالجنسية المصرية من الجنسين (رجال و سيدات).

• المسابقة متاحة للأفراد حتى 45 عاما بنهاية 2021.

• يطلب المتسابقون من سفارة المكسيك عبر البريد الإلكتروني الرسمي oficialrae@sre.gob.mx الحصول على نسخة من العمل المطروح للترجمة بلغته الأصلية (الإسبانية). ويحظر على المتسابق تداول العمل بأي صورة من صور التداول أو النشر الورقي أو الإلكتروني وإلا يتعرض للمساءلة القانونية.

• الترجمة من الإسبانية إلى العربية مباشرة.

• لا يحق لأي مشارك بالمسابقة نشر الترجمة مع أية جهة أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ذلك لأن المركز القومي للترجمة هو المالك لحقوق الترجمة العربية ونشرها.

• تبدأ المسابقة في 19 سبتمبر 2021، وتقبل الأعمال المقدمة حتى تاريخ الإغلاق فى 1 مارس 2022.

• يُعلن عن الفائز بالمسابقة في 15 مايو 2022.

كيفية تقديم الترجمات

وتُقدم الأعمال المترجمة في ظرف مغلق إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة، الكائن في شارع الجبلاية، الجزيرة، دار أوبرا القاهرة، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 11 صباحا إلى 2 ظهرا. ويجب أن يذكر على الظرف اسم المسابقة، واسم المتسابق، وبيانات التواصل معه تفصيلا (تليفون ومحمول وبريد إلكتروني).

وتُقدم 3 نسخ من الترجمة وفقا للآتي:

1- نسخ ورقية مطبوعة على ورق A4 ، نوع الحرف Simplified Arabic 14.

2- نسخة رقمية مستند Word أوPDF ، على CD أو USB.

3- السيرة الذاتية للمترجم.

4- مستند يثبت تمتع المشارك بالجنسية المصرية وتاريخ ميلاده (بطاقة رقم قومي سارية أو جواز السفر سارٍ).

- آخر موعد لتلقى الترجمات هو 1 مارس 2022.

- تُستبعد الأعمال المشاركة التي لا تلتزم بالشروط بدقة.

جوائز المسباقة

- مكافأة قيمتها 1000 ألف دولار أمريكي.

- مجموعة أعمال من الأدب المكسيكي.

- نشر الترجمة الفائزة ضمن إصدارات المركز، وشهادة تقدير.