التنمية المحلية: فض 92 ألف سوق خلال 9 أشهر بسبب كورونا

تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق بين الشرطة والوحدات المحلية بمختلف المحافظات على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات، حيث تم فض نحو 92 ألف سوق عشوائي بالقرى والأحياء والمدن خلال الفترة من ديسمبر الماضى حتى شهر سبتمبر الجاري، وذلك امتثالا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن لجان المتابعة بالمحافظات تعمل باستمرار لمتابعة تطبيق إجراءات الحد من فيروس كورونا، ومنها الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمطاعم والمولات التجارية والورش.

غلق الأسواق العشوائية

وأضاف «قاسم» لـ «الوطن»، أن غلق الأسواق غير المنظمة ليس الهدف منه التضييق على المواطنين، بل الحفاظ على سلامتهم فى ظل انتشار فيروس كورونا، فالاسواق الحضارية اليومية مسموح بها لأنها منظمة وهناك اتباع الإجراءات الوقائية بينما الأسواق العشوائية الأسبوعية تشهد تجمعات كبيرة ولا تتبع أى إجراءات وقائية، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع فى إقامة اسواق حضارية خلال الفترة المقبلة، والقضاء تماما على ظاهرة الأسواق العشوائية.

مراكز الدروس ممنوعة

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تلتزم بكل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالأنشطة المختلفة، لافتا إلى أنه غير مسموح بعمل مراكز الدروس الخصوصية، والمخالف يتم اتخاذ إجراء قانونى بشأنه بعد غلق المركز المخالف، وممنوع تشغيل مراكز الدروس فهى مخالفة وغير مرخصة وفق قرارات الحكومة.

مواعيد فتح وغلق المحلات

وأوضح أن مواعيد فتح وغلق المحلات يتم الالتزام بها، وحاليا يتم اتباع المواعيد الصيفية بشأن غلق المحلات والمطاعم والكافيهات، بينما يتم تطبيق المواعيد الشتوية بنهاية الشهر الجارى وفق القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن، وأى تجاوزات أو مخالفات يتم مواجهتها بكل حزم من غلق المحلات المخالفة وخلافه.