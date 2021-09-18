محمود مسلم ضيفًا على "الشباب والرياضة" .. الاثنين

يحل الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفًا على الإعلامي علاء أبوزيد، في برنامجه الإذاعي، "حتى لا تطير الأخبار" على راديو "الشباب والرياضة" في الثامنة مساء غد الاثنين.

برنامج "حتى لا تطير الأخبار" يستضيف "مسلم" للحديث عن الميديا والبرلمان وكرة القدم

وقال "أبوزيد" إن اللقاء سيدور حول تطورات الميديا وشواغل العمل البرلماني وسير المشروعات القومية للدولة ومستقبل كرة القدم في مصر.

وفي لفتة مميزة لبرنامج "حتى لا تطير الأخبار" الذى يقدمه علاء أبوزيد، يختار الضيف الفواصل الغنائية التي تتخلل فقرات الحوار.

ويحظى برنامج "حتى لا تطير الأخبار" بمتابعة كبيرة من مستمعي الراديو وإذاعة الشباب والرياضة، ويتميز باختيار شخصيات مؤثرة من الإعلاميين والصحفيين والكُتّاب لإثراء النقاش حول القضاياالراهنة.