محمود مسلم: الإعلام الغربي ارتكب «جرائم مهنية» خلال تغطيته ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ دور الإعلام المصري مؤثر في المنطقة لعدة أسباب، منها اللغة والقرب في الثقافة والأحداث، «مفيش حد في المنطقة العربية مش بتشغله الأمور المصرية»، لكن الإعلام المصري خارج المنطقة العربية ليس له تأثير، على حد وصفه.

وأكّد «مسلم»، خلال حواره مع الإعلامي مايكل مورجان، ببرنامج «النبض الأمريكي»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، أنَّه يجب أن يكون اتصال مصر بكبريات الصحف والقنوات العالمية أفضل، بحيث تطرح وجهة النظر المصرية على النخبة لهذه الدول، «فالصورة الذهنية عن مصر في الغرب ليست الواقع، فالواقع أفضل من ذلك بكثير».

محمود مسلم: من أهداف ثورة 30 يونيو استقلال الدولة المصرية

وأشار إلى أنَّه يوجد في مصر بعض الصحف المغرضة، «شوفنا في الكام سنة اللي فاتت إن مفيش فكرة الصحافة الشريفة اللي بتشتغل للصحافة والخبر فقط»، متابعًا: «هناك أشخاص مغرضون في بعض الصحف لأسباب مختلفة، إما مصدر معلوماتهم من الإخوان لذلك يأتون بمعلومات مشوشة، أو لهم مصالح مع أي شخص ضدنا، أو متخذين موقف مسبق بناء على معلومات مشوشة أو مغلوطة أيضًا».

وأبدى «مسلم»، إعجابه بمقال للدكتور أحمد شمس الدين الذي ردّ فيه بالحقائق على أحد وزراء الإخوان السابقين الفاشلين الذي ادعى الأكاذيب في صحيفة «فورين بوليسي»، موضحًا أنَّ «مصر بتدفع ثمن كبير لمعلومات وآراء كثيرة مغلوطة، وتغطية الإعلام الدولي لثورة 30 يونيو ارتكب بها ما يرقى لجرائم المهنية».

وأضاف رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أنَّ من أهداف ثورة 30 يونيو هو استقلال الدولة المصرية، إذ كانت الدولة في عهد «الإخوان الإرهابية» تابعة للولايات المتحدة وقطر وتركيا وللتنظيم الدولي للإخوان، لكن حاليًا الدولة تمتلك استقلالية ولديها علاقات متنوعة مع دول العالم.