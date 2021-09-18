«مكرم» تستعرض جهود دعم «حياة كريمة» وتدعو المصريين بالخارج للمشاركة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات مؤتمر «ميلاد الجمهورية الجديدة.. بحياة كريمة»، الذي عقدته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزراء التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومحافظي القليوبية والمنوفية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وسوهاج، وذلك تزامنا مع إصدار أول كتاب وثائقي عن المبادرة بعنوان: «60 مليون حياة.. الرئيس يدخل القرية».

تناولت الفعالية عرضا لما قدمته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مختلف مناطق مصر، ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير العشوائيات وتوفير المرافق للمواطنين، لتوفير حياة كريمة تليق بهم في شتى المجالات. وفي كلمتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الجمهورية الجديدة ليست شعارا، ولكنها واقع نحياه لتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والمقبلة، مؤكدة أن المصريين بالخارج ساهموا في دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الريف المصري وتوفير حياة كريمة لأهلنا، بالمناطق الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مضيفة: «المصريون بالخارج لا يتأخرون لحظة عن تلبية نداء الوطن».

مكرم: «حياة كريمة» أبلغ رد على أي ادعاءات حول حقوق الإنسان.. والرئيس حريص على النهوض بالوطن

وأضافت الوزيرة أن الرئيس حريص على النهوض بالمواطن المصري الذي جعله الله سببا للحفاظ على هذا الوطن، مثمنة جهود المصريين بالخارج لصالح المبادرة في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت أن وزارة الهجرة أطلقت أول منصة إلكترونية للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم حملة التبرع لصالح المشروع القومي «حياة كريمة»، موضحة أن المنصة تشمل موقعا إلكترونيا بنسختين (ويب وموبايل) كالتالي:https://hayakarimausa.com/‏https://m.hayakarimausa.com/

وصفحة رسمية أيضا على «فيسبوك» عبر الرابط التالي:https://www.facebook.com/Haya-Karima-USA-107712704982602/about?ref=page_internal

وأكدت الوزيرة أن المنصة تحتوي على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومي «حياة كريمة» بكل تفاصيله، وعن حافلات محو الأمية الرقمية في القرى المصرية، بالإضافة إلى دعم أحد أهم القطاعات بالمشروع القومي وهو شق التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أهم الركائز لدعم كل مصري وكل مصرية.

«سارة بنس» فتاة مصرية توجه أصدقاءها للتبرع لصالح «حياة كريمة».. ووزيرة الهجرة مثمنة دورها: نموذج مشرف

وشددت وزيرة الهجرة على أن المشروع القومي «حياة كريمة» يرد على أي ادعاءات حول حقوق الإنسان، فالعمل أبلغ رد، ومصر تحرص على بناء الإنسان وتوفير كل حقوقه، من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي تأتي بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أطلقتها وزارة الهجرة بتوصية من الرئيس في ختام فعاليات منتدى شباب العالم، للنهوض بالمحافظات المصدرة للهجرة وتوفير البدائل الآمنة.

وأوضحت الوزيرة أن أهداف «حياة كريمة» تتوافق مع أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق «رؤية مصر 2030»، وتوفير فرص العيش الآمن للأسر بالمناطق الفقيرة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بتعاون مؤسسات الدولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تؤكد على تكاتف وتعاون الجميع لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة حرص المصريين بالخارج على المشاركة في مشروعات المبادرة في عدة مناطق، وسعيهم للتبرع للمبادرة ودعم أهدافها.

وتابعت وزيرة الهجرة أن المنصة التي أطلقتها الوزارة لدعم «حياة كريمة» تعد بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة يمكنهم التبرع من خلالها للمشروع القومي «حياة كريمة»، ومتاح عليها كل المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع والمستهدفات وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة، وذلك بهدف ضمان انتشارها في أوساط الجاليات المصرية.

منح وزيرة الهجرة درع «حياة كريمة» لجهودها في دعم المبادرة

وثمنت وزيرة الهجرة مشاركة المصريين بالخارج ماليا لدعم المبادرة، موجهة شكرها إلى سيدة الأعمال ليلى بنس، خبيرة الاستشارات المالية وإدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية وزوجها درايدن بنس، للمساهمة في إطلاق موقع للتبرع لصالح «حياة كريمة»، وكذلك مبادرة الفتاة المصرية سارة بنس لتوجيه أصدقائها للتبرع بقيمة هدايا عيد ميلادها الـ 19 لصالح «حياة كريمة»، مشيدة بهذا النموذج المشرف الذي يعكس ارتباط أبناء الجيلين الثاني والثالث بالوطن والتأكيد على ولائهم وانتمائهم لمصر.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة وقَّعت بروتوكول تعاون في يونيو الماضي مع مؤسسة حياة كريمة؛ للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وإشراكهم في تطوير قرى الريف المصري، وتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف جودة حياة المواطن والنهوض بالإنسان المصري الذي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية.

وفي ختام الفعاليات، منحت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر درع «حياة كريمة» للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تقديرا للجهود التي تبذلها لدعم المبادرة وإشراك المصريين بالخارج في الفعاليات المختلفة.