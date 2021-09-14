ضبط 7 من سماسرة الهجرة غير الشرعية بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إلقاء القبض على 7 أشخاص من سماسرة الهجرة غير الشرعية بقرية دهمشا.

ضبط 7 سماسرة للهجرة غير الشرعية

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز مشتول السوق بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني وضباط مباحث فرع البحث الجنائي لفرقة الجنوب، من إلقاء القبض على 7 أشخاص من سماسرة الهجرة غير الشرعية بقرية دهمشا التابعة لدائرة المركز.

تهريب الشباب عبر ليبيا

وكانت معلومات سرية وردت لضباط مديرية أمن الشرقية، تفيد بوجود عددًا من سماسرة الهجرة غير الشرعية يخدعون الشباب بحلم العمل في أوروبا عن طريق تهريبهم من دولة ليبيا باستقلال مراكب الصيد متجهين إلى إيطاليا، وأمكن تحديد 7 أشخاص منهم وألقى القبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

فقدان 39 شابا في وقت سابق بقرية دهمشا في حادث هجرة غير شرعية

يذكر أن قرية دهمشا، التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، كانت قد فقدت أواخر العام الماضي، 39 شابا من أبنائها، تتراوح أعمارهم بين 15 و18سنة، ما بين غريق ومحبوس ومحتجز في رحلة هجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى إيطاليا.