«الهجرة» تنظم ورشة عمل حول «إيجاد فرص عمل بالخارج»

تنظم وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ورشة عمل لمدة يوم واحد لإيجاد فرص عمل في الخارج، وذلك بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مضيفة أنَّ مركز وزارة الهجرة للحوار بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ورشة عمل لمدة يوم واحد لشباب المصريين الدارسين بالخارج من أعضاء مركز الحوار من المهتمين بإيجاد فرص عمل بالخارج.

تُقام ورشة العمل بالمركز المصري الألماني للوظائف

وتتضمن ورشة العمل تعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لشباب المصريين، إضافة إلى الاستماع لآراء ومقترحات لتحسين هذه الخدمات المقدمة، وتُقام ورشة العمل بالمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.

ودعت وزارة الهجرة شباب الدارسين في الخارج إلى الإسراع في التقدم للمشاركة في ورشة العمل للراغبين منهم وذلك عن طريق اللين الخاص بمركز وزارة الهجرة والحوار، حيث يمكنكم التقديم الآن من خلال الرابط التالي:

خطوات التسجيل في ورشة العمل

https://docs.google.com/forms/d/1uw1VzqmtS8WY1-bovGoVLfT73mPDfiEV1PI3JFIoqkQ/edit

وأكّدت وزارة الهجرة، أنَّه على الراغبين في المشاركة تسجيل البيانات المطلوبة وهي

1- الاسم رباعي.

2- رقم التليفون المصري.

3- تاريخ الميلاد.

4- اسم الجامعة التي يدرس فيها.

5- دراسات عليا.

6- البريد الإلكتروني.

7- تاريخ السفر للدراسة.

8- رقم جواز السفر.

وأوضحت وزارة الهجرة، أنَّ مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج تمّ تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.

تنطلق فعاليات المركز رقميًا بشكل رئيسي حاليًا، والتي تتنوع ما بين ورش عمل، ولقاءات دورية وعصف ذهني وتلقي أفكار وأوراق عمل من مختلف شبكات الطلاب التي تكونت مع انطلاق المركز أو تواجدت من قبل.