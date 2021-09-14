الهجرة توضح المهام المطلوبة لوظيفة فني إلكترونيات بألمانيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، للراغبين في العمل بألمانيا، أنه سيتم فتح باب التقديم لعدد 20 فني إلكترونيات، وذلك بالتعاون مع المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الادماج، ويرصد التقرير التالي المهام التي يجب أن تتوافر في المتقدمين:

مهام فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل

1- تحليل احتياجات العميل، وتصميم التعديلات، والتمديدات للتركيبات الكهربائية والشبكات، وتركيب المعدات والمكونات وتشغيلها.

- تجهيز منطقة العمل والمعدات، ومراقبة مدى جاهزية المنشآت من حيث: نظم الإمداد والتوزيع والاتصالات.

- تجميع الآلات والأجهزة والمكونات وربطها ببعضها، وتركيب خطوط الكهرباء وكابلات المعلومات.

- دمج أجهزة القياس والتحكم، وتركيب أنظمة نقل البيانات.

- تجميع وتركيب الآلات وأنظمة الإرسال ومكوناتها الهيدروليكية والنيوماتية.

- وضع معاير الأنظمة وإعدادات القيم التشغيلية.

- تنفيذ القياسات الكهربية والفنية، والاختبارات الوظيفية والأمان، وتشغيل الأنظمة.

- تشغيل النظم الآلية المنقولة للمستخدمين وفقا للشروط المطلوبة.

- إعداد وبرمجة نظم التحكم، وتنفيذ برنامج تثبيت البرمجيات.

- الإشراف على العمل الذي يقوم به مقدمو الخدمات والحرفيون، ووضع جداول زمنية للأعمال المطلوب تنفيذها ومناقشتها.

- صيانة المعدات ومراقبتها.

- التخطيط وتنفيذ إجراءات التحكم الدورية:

الأنظمة التشخيصية، والصيانة عن بعد، وتقييم البيانات التشخيصية- مراقبة وصيانة كل من: نظم الامداد والتوزيع، والالات المعالجة، ومعدات التواصل، وأجهزة الامان والسلامة.

- التسجيل، والتحليل، واستكشاف الاخطاء وإصالحها.

- اطلاع العمالة على التدخلات والابتكارات والوظائف التقنية.

- توثيق وتحسين إجراءات التشغيل

- تطوير بروتوكولات القبول والاختبارات

- تحليل دورة حياة المنتج والمعدات، وتطوير مقترحات التحسين

مهام فني إلكترونيات للأجهزة والنظم

- المشاركة في بناء منظومة الأوامر للأجهزة والنظم.

- تحليل الظروف البيئية، والمتطلبات الفنية، وتطوير الدوائر الكهربية.

- تطوير الرسومات والمكونات

- تطوير وثائق التصميم، والتخطيط، والتصنيع بما في ذلك الخطط الكهربائية وخطط التركيبات، ورسومات المكونات، إلخ.

- اختيار وتكييف المكونات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وتجميعها في الأجهزة والنظم.

- إيجاد وتجميع الدوائر المطبوعة

- تثبيت، وتهيئة وتعديل البرمجيات تجميع إعداد الحاسب الآلى، وأجهزة الاستشعار التكنولوجية، والمكونات

- التحقق من المكونات، والأجهزة، والنظم، وإعداد الوثائق الفنية.

- التنسيق بين المكونات، والمواد، والخامات المساعدة وترتيبها

- التخطيط، والتحكم، وصيانة، وتحسين عمليات الانتاج

- تنفيذ أنظمة التحكم، ومعدات الانتاج، ومراقبة العمليات

- اختيار إجراءات الاختبارات والقياس والتشخيص وتهيئة البرمجيات

- تحليل دورات حياة المنتج والمعداتمعالجة العيوب: استبدال الأجهزة وتهيئة البرمجيات

- تركيب الأنظمة التشغيلية، والشبكات وإعدادها، وابتكار مكونات البرمجيات

- فحص المكونات، والأجهزة، والنظم، وتقديم الدعم الفني.

- التخطيط، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية

- تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح في منشآت العميل كجزء من مسؤولية الصيانة.

- الدعم الفني في حالة وجود أعطال، والتخلص من العيوب والأخطاء.

- دعم العميل، والتدريب على المنتج.