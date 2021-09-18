مدربة منتخب مصر لكرة السرعة: إحنا أبطال إفريقيا ومعندناش ملعب تدريب

قالت كريستين نصحي، مدرب منتخب مصر لسباق السرعة، إن مستوى اللاعبين المصريين يتحسن منذ 10 سنوات، حيث شاركوا في أكثر من معسكر بالخارج لذلك حصلوا على ميداليات عديدة على مستوى القارة.

بطلة اللعبة منذ 2003

وأضافت نصحي خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهيرة جودة، على قناة CBC، أنها كانت بطلة في اللعبة منذ عام 2003 وبدأت في تدريب الفريق منذ 2010، موضحةً: «كنت بطلة إفريقيا، ودرست في كلية الطب، وفي السنة الخامسة بالكلية بدأت مشواري التدريبي».

وأوضحت، أنه لا يوجد ملعب قانوني في مصر، لذلك يتمرن اللاعبون في ملاعب ليست قانونية، وهو ما قد يسبب خطورة عليهم، لذلك فإن المنافسة في البطولات الإفريقية تكون صعبة، ورغم ذلك نجح اللاعبون المصريون في تحقيق عدد كبير من الميداليات والبطولات.

أبطال المنتخب

من جهته قال، محمد جمال بطل إفريقيا لسباق السرعة، إنه تأهل إلى بطولة إفريقيا بعد تصفيات شاقة في مصر، وحصل في البطولات الإفريقية على 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، كما كان ملقبا ببطل إفريقيا في العام الماضي.

وأضاف: «كنا نتدرب كثيرًا، مرتين في اليوم صباحا ومساءً، وكانت تدريباتنا شاقة للغاية، كما أننا نشتري أدواتنا والاتحاد لم يوفرها لنا، وتكلفتها كبيرة جدا».

أما سندس إيهاب سعد، أصغر لاعبات المنتخب، قالت إنها بدأت ممارسة اللعبة منذ عام 2012 عندما كانت في السادسة من عمرها: «لعبت تصفيات المنتخب، وكنا نتدرب لمدة ساعتين يوميا، ونجحت في الانضمام إلى الفريق»

وقالت شهد شريف الملا، إنها بدأت ممارسة اللعبة منذ أن كانت في السادسة من عمرها منذ 10 سنوات، مشددة على أهمية أن تكون عضلات القدمين للاعبي الباتيناج قوية جدا لزيادة فرص الفوز بالبطولات.