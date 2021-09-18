تحسب بالفضة ويجوز تقسيطها.. علي جمعة يوضح دية القتل الخطأ «فيديو»

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا مفاده: «ما دية القتل الخطأ في الإسلام وما مقدار الدية؟»، وهو السؤال الذي أجاب عليه المفتي السابق، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

ما هي دية القتل الخطأ؟

وقال علي جمعة، في إجابته على سؤال ما هي دية القتل الخطأ؟ إن من نماذج القتل الخطأ، أنّ شخصا يسير بسيارته فاصطدم بآخر وتسببت الحادث في وفاة الثاني، ففي هذا الأمر تكون الدية واجبة، موضحًا أنّ الدية في هذا الأمر تكون بمقدار 35 كيلو جراما من الفضة، مشيرا إلى أنه من الممكن أنّ يجري احتساب ثمن كيلو الفضة وضربه في 35.

وأضاف جمعة، في الفيديو الذي نشره على «فيس بوك»، أن دية القتل الخطأ يجوز إخضاعها للتقسيط على 36 شهرًا أو دفعها فورًا، وذلك حسب الاتفاق بين الأطراف، ودية القتل بالخطأ تكون على العائلة، ويمكن أنّ يقوم بهذا الأمر أولاد أعمامه وأعمامه وأبوه وأخوه.

عدم المقدرة على دفع الدية

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأنّه في حالة عدم المقدرة على دفع الدية، يمك الاستعانة بالتأمين أو بالعائلة لأن العائلة هي التي تدفع شرعا في حالة عدم مقدرة الشخص الذي قتل بالخطأ، فيمكن الاستعانة بالعائلة لمساعدته على الدفع.