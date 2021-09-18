المجتمعات العمرانية: فزنا على 170 دولة في مسابقة الأمم المتحدة

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تواصلت مع الهيئة منذ ما يقارب الشهرين من أجل الحصول على الملفات الخاصة بما تم إنجازه من بناء مدن متكاملة وإسكان اجتماعي بطبقات مختلفة والإسكان بديل العشوائيات من أجل الالتحاق بإحدى المسابقات التي أطلقتها.

ممدوح: عرض ملف الإسكان الاجتماعي قريبا على القنوات المصرية

وأضاف «ممدوح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن المسابقة تشتمل على وجود 170 دولة قاموا أيضا بتقديم ملفاتهم، وأرسلت الهيئة للأمم المتحدة الملف الخاص بالإسكان الاجتماعي، والذي سيجري عرضه قريبا على القنوات المصرية المختلفة.

ممدوح: «ركزنا في ملفنا على الإسكان الاجتماعي وبديل العشوائيات»

وأوضح أن الملف يتضمن كافة المباني والأحياء السكنية التي طورتها الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية، «ركزنا على الإسكان الاجتماعي وبديل العشوائيات».

ممدوح: «أظهرنا في تقريرنا الإسكان الاجتماعي اللي عملناه وبديل العشوائيات»

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى بناء ما يقارب المليون وحدة سكنية، ونجحت هيئة المجتمعات العمرانية في الانتهاء من بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية كهيئة المجتمعات العمرانية وحدها، «أظهرنا في تقريرنا الإسكان الاجتماعي اللي عملناه وبديل العشوائيات، وكمان تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي».

وتابع: «ربنا أكرمنا وجالنا خطاب من المدير التنفيذي للمستوطتنات البشرية أننا فوزنا بالإجماع على الـ170 دولة اللي تقدموا للمسابقة لعام 2021».