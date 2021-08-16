المجتمعات العمرانية: سنطور المدن القديمة لتكون جيلا رابعا وذكية

قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن سكن العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأمس، بلغ عدد الوحدات التي جرى افتتاحها 9024 وحده مجهزة بالكامل، وبها كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، «الوحدات دي هتكون مزودة بكل الخدمات، وبتتبني بالتوازي مع الوحدات المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ويهمنا جودة الحياة للمواطن اللي هينتقل للمكان».

ممدوح: «المساكن بتبعد عن العاصمة الإدارية مسافة 9 كيلو»

وأضاف «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «DMC»، الأحد، أنه سيجرى تسليم الوحدات السكنية مع بدء تشغيل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، «المساكن بتبعد عن العاصمة الإدارية مسافة 9 كيلو، والمكان مميز ومريح جدا، والقطار الكهربائي اللي جاري إنشائه به محطة مركزية أمام الحي لمدن العاصمة».

ممدوح: «إنشاء مدينة ذكية من البداية أسهل بكثير من تحويل مدينة قائمة بالفعل»

وأوضح أن أول جيل من المدن التي جرى بنائها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كان مدينة 6 أكتوبر والتجمعات الحديثة والعاشر من رمضان، والجيل الثاني تمثل في بناء منطقتي الشيخ زايد والشروق، والجيل الرابع يخص العاصمة الإدارية والعالمين الجديدة وأسيوط وأسوان ودمياط الجديدة، «أحنا بنطور علشان نحول تلك المدن لمدن ذكية، وفيه دراسات بتتم حاليا لتحويل الشيخ زايد والتجمعات و6 أكتوبر للجيل الرابع، الموضوع صعب ومكلف جدا، وأننا ننشئ مدينة ذكية من البداية أسهل بكثير من تحويل مدينة قائمة بالفعل».

ممدوح: الإسكان الاجتماعي مشروع الدولة وندعمه بالكامل

وأكد أنه بالنسبة للإسكان الاجتماعي، فتقوم وزارة الإسكان بتنفيذ أكثر من 700 ألف وحده سكنية بمساحات تصل لـ90 مترا للمواطنين، حيث كفل الدستور للمواطن منحه وحدة سكنية للمواطنين، «سلمنا النهاردة 350 ألف وحده، وجاري تباعا الإعلان العاشر والـ14 بالتوازي، وده مشروع للدولة والدولة بتدعمه بشكل كامل».

وتابع: «بيوصل دعم للوحدات السكنية بتصل لـ75% من سعر الوحدة، والمواطن بيدفع فقط التكلفة المبدئية، ودعمنا للمشروع وصل لـ108 مليارات جنيه بقيمة الأرض والمرافق والفروق الأسمية، والخط الساخن للإسكان الاجتماعي هو 1588، وأي حد محتاج أرض يقدملنا وخلال شهر واحد بيتم الرد عليه».

وفند: «سكن مصر في العلمين الجديدة بنينا فيها 6 آلاف وحدة، وأنهيناها بالكامل، وطارحين العمارات للبيع، وسكن مصر هنطرحه قريب للبيع، والسكن الاجتماعي اتحجز بالكامل، وأحنا بناخد أموال المستثمرين والأغنياء الراغبين في الحصول على الأبراج والفيلات لدعهم مشروعات الهيئة وبناء إسكان اجتماعي جديد على مستوى الجمهورية».