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مظاهرات ضد قيود كورونا في جنوب أفريقيا بدون كمامات (فيديو)

وتسجيل 173 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب:

سحر المكاوى
06:41 م | السبت 18 سبتمبر 2021
رصد إصابات كورونا فى جنوب أفريقيا

رصد إصابات كورونا فى جنوب أفريقيا

تظاهر المئات من رافضي تلقي أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، اليوم السبت، بدون كمامات وفي غياب الشرطة، احتجاجا على استمرار الإغلاق المفروض في البلاد بسبب ارتفاع إصابات «كوفيد 19». 

احتجاجات ضد قيود كورونا في جنوب أفريقيا

وأوضحت مجموعة مظاهرة عالمية من أجل الحرية، في بيان، إن متظاهرين احتشدوا على الممشى البحري في كيب تاون، اعتراضًا على اللقاحات والإغلاق المفروض عليهم، ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تدهور أعمالهم التجارية وأحوالهم المعيشية، وفقًا لوكالة أنباء «سبوتينيك».

وأضافت المجموعة، في بيانها، أن هذه المظاهرة مؤشر فعلي على اعتراض الجمهور على الإغلاق واللقاحات، مشيرة إلى أن التظاهر هو بمثابة الفرصة الوحيدة لسماع صوتهم.

جنوب أفريقيا تسجل 3648 إصابة جديدة و173 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

وسجلت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، 3 آلاف و648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و877 ألفًا و63 شخصًا.

وأوضحت  صحيفة «ذا ساوث أفريكان» اليوم السبت، أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 173 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 85 ألفًا و952 حالة.

ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات وزعت 212 ألفًا و830 جرعة لقاح خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا إلى 15 مليونًا و913 ألفًا و116 شخصًا.

وشهد العالم تظاهرات مماثلة ضد قيود كورونا كما حدث في أستراليا، اليوم، وهاجم المتظاهرون الشرطة، كما تشهد فرنسا مظاهرات ضد الشهادة الصحية لكورونا. 

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