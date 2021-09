مظاهرات ضد قيود كورونا في جنوب أفريقيا بدون كمامات (فيديو)

تظاهر المئات من رافضي تلقي أي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، اليوم السبت، بدون كمامات وفي غياب الشرطة، احتجاجا على استمرار الإغلاق المفروض في البلاد بسبب ارتفاع إصابات «كوفيد 19».

وأوضحت مجموعة مظاهرة عالمية من أجل الحرية، في بيان، إن متظاهرين احتشدوا على الممشى البحري في كيب تاون، اعتراضًا على اللقاحات والإغلاق المفروض عليهم، ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تدهور أعمالهم التجارية وأحوالهم المعيشية، وفقًا لوكالة أنباء «سبوتينيك».

Anti-Vaxxers at it again in Sea Point “say no” “stop 5G” etc pic.twitter.com/0nFxM8wQYw