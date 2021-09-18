الجيش الإندونيسي: مقتل «علي كالورا» زعيم شبكة مجاهدي شرق إندونيسيا

أعلنت قوات الجيش في إندونيسيا مقتل المتطرف «علي كالورا» الذي يتصدر قائمة المتشددين المطلوبين في البلاد والمرتبط بتنظيم داعش اليوم السبت، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، فيما يمثل انتصارا لحملة مكافحة الإرهاب التي تستهدف المتطرفين في غابات جزيرة سولاوسي.

مقتل متطرف على صلة بتنظيم داعش في مداهمة لقوات الأمن بإندونيسيا

أكد بريغادير جنرال فريد مكروف، قائد منطقة سولاوسي الوسطى بالجيش، وفقا لما أعلنته وكالة أسوشيتد برس، أن «علي كالورا» أحد متشددين اثنين قتلا في تبادل إطلاق النار، مشيرا إلى أن المتشدد الآخر يدعى جاكا رمضان.

وأوضح أن الرجلين قتلا خلال مداهمة نفذت مساء اليوم السبت، بواسطة فريق مشترك من عناصر الجيش والشرطة في مديرية باريغي الجبلية بمقاطعة سولاوسي الوسطى.

وتتاخم باريغي مديرية بوسو التي تعتبر معقلا للمتطرفين في المقاطعة.

الإرهابى زعيما لشبكة مجاهدي شرق إندونيسيا

وقال مكروف إن «علي كالورا» كان يتصدر قائمة الإرهابيين المطلوبين وكان زعيما لشبكة مجاهدي شرق إندونيسيا، في إشارة إلى جماعة متطرفة كانت بايعت تنظيم داعش، مشيرا إلى أن قوات الأمن تبحث عن أربعة أعضاء آخرين من الجماعة.

وكانت شبكة مجاهدي شرق إندونيسيا أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات اغتيال لعناصر الشرطة والأقلية المسيحية.

وكانت العمليات الأمنية في مقاطعة سولاوسي الوسطى، قد تم تكثيفها في الأشهر الماضية في محاولة لتوقيف أعضاء الشبكة، لاسيما استهداف علي كالورا، زعيمها.

يشار إلى أن شبكة مجاهدي شرق إندونيسيا أعلنت مبايعة داعش عام 2014.

يأتى ذلك بعد يومين من مقتل عدنان أبووليد الصحراوي، قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، على يد القوات الفرنسية، وذلك حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة « تويتر»، مساء الأربعاء الماضي.

وقال ماكرون إنّ قوات بلاده قتلت قائد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.