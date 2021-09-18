تفاصيل مدينة السيارات العالمية بالقاهرة.. وجه السيسي بإنشائها

تكثف أجهزة الدولة من جهودها للنهوض بالاقتصاد المصري، سواء على مستوى البنية التحتية، أو من خلال إنشاء المشاريع ومدن الجيل الجديد في جميع المجالات سواء صناعة او زراعة، وكان آخرها الإعلان عن مدينة السيارات العالمية.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام على الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية التي سيتم إنشاؤها.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن مدينة السيارات العالمية بالقاهرة

ووجه الرئيس، بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وذلك مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم.

يذكر أن الرئيس السيسي، اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد فرحات، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، مدير مصنع «إبداع» للرخام والجرانيت.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات».

مواصفات مدينة السيارات الجديدة في القاهرة

يذكر أن مدينة السيارات الجديدة تقع على مساحة 57 فدانا، وتسع 4000 سيارة وبه 6 ساحات انتظار مساحتها 12.5 فدان، ويحتوي على شبكة طرق داخلية و10 بوابات دخول تحصيل رسوم، بالإضافة إلى أماكن للخدمات الحكومية، مثل الشهر العقاري لتسجيل عمليات البيع، وأفرع للبنوك، وشركات التمويل لتسهيل الائتمان، ومبنى للحماية المدنية والإسعاف، كما يوجد مبنى به معارض للسيارات الجديدة ومراكز للخدمة، وعدد من المطاعم ودورات المياة ومناطق عائلية.